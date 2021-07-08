Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Новости

Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса 13:55
В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс 13:30
На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на пешеходном переходе 13:25
Вышел трейлер фильма о погибших игроках ХК "Локомотив" 13:23
Виктория Галковская назначена заместителем главы Роспатента 13:12
В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода 13:11
Средняя цена студии в Новой Москве впервые превысила 6 млн рублей 13:10
Кабмин направит 1 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков на востоке РФ 13:02
Россияне стали чаще брать микрозаймы через интернет 13:01
Кабмин предложил разрешить фермерам торговлю продукцией на их участках 12:49
Правительство выделит шесть млрд рублей на развитие сельских территорий 12:43
Киностудия Горького приступила к съемкам сериала "Советский дизайн" 12:42
В Киргизии при покорении пика Ленина умер польский альпинист 12:40
Собянин: Ежедневно в Москве прививается около 100 тысяч человек 12:39
Новгородцы увидят героев Достоевского в рисунках автора 12:38
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам 12:33
Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым 12:31
Названы основные опасения россиян при устройстве на работу 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 12:49
Рубрика: Спорт

Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Текст: Максим Домчев
Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос официально стал игроком французского клуба ПСЖ. В четверг парижане объявили о подписании контракта с испанским футболистом.
Фото: GABRIEL BOUYS / AFP Фото: GABRIEL BOUYS / AFP
Фото: GABRIEL BOUYS / AFP

Он рассчитан до конца сезона 2022/23, сообщает сайт клуба. Финансовая сторона договора с 35-летним испанцем не раскрывается.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Футболист Владислав Игнатьев подписал контракт с "Рубином"

"Рад стать частью ПСЖ, это серьезное изменение в моей жизни, новый вызов. Никогда не забуду этот день. Испытываю гордость от того, что буду играть вместе с такими отличными футболистами", - сказал Рамос.

Он добавил, что рассчитывает завоевать с ПСЖ много новых трофеев.

Рамос выступал за мадридский с 2005 года, последнее время был капитаном команды. Нынешним летом у него истек контракт с клубом, и стороны не сумели договориться о его продлении.

В составе мадридцев он пять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Всего за "Реал" он провел 671 игру и забил 101 мяч.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Футбольные трансферы