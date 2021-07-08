Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос официально стал игроком французского клуба ПСЖ. В четверг парижане объявили о подписании контракта с испанским футболистом.

Он рассчитан до конца сезона 2022/23, сообщает сайт клуба. Финансовая сторона договора с 35-летним испанцем не раскрывается.

"Рад стать частью ПСЖ, это серьезное изменение в моей жизни, новый вызов. Никогда не забуду этот день. Испытываю гордость от того, что буду играть вместе с такими отличными футболистами", - сказал Рамос.

Он добавил, что рассчитывает завоевать с ПСЖ много новых трофеев.

Рамос выступал за мадридский с 2005 года, последнее время был капитаном команды. Нынешним летом у него истек контракт с клубом, и стороны не сумели договориться о его продлении.

В составе мадридцев он пять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Всего за "Реал" он провел 671 игру и забил 101 мяч.