Соревнования Олимпиады в Токио пройдут без зрителей

Из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением заболевания коронавирусом, доступ болельщиков на все арены Олимпиады в Токио будет запрещен.

В четверг министр по делам Игр Тамае Марукава объявила о том, что соревнования на всех олимпийских аренах во время Игр в Токио пройдут без зрителей. На такое решение повлияло ухудшение ситуации с заболеванием коронавирусом и введение режима чрезвычайной ситуации.

Из-за высокого темпа роста числа заболевших в Токио введен режим ЧС, который будет действовать с 12 июля по 22 августа. 23 июля в столице Японии откроются Летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа.

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах ранее заявил о том, что МОК и Международный Паралимпийский комитет поддержат любое решение, которое примут местные власти, исходя из сложившейся обстановки.

"Я могу заверить, что МОК и МПК остаемся приверженными нашему принципу о проведении безопасных Игр, и мы поддержим любое решение по мерам, необходимых для обеспечения этой цели", - приводит слова Баха РИА Новости.

Позже МОК распространил пресс-релиз, в котором поддержал решение японских властей "в интересах безопасного проведения Игр".