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08.07.2021 07:06
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo / Gerry Broome Фото: AP Photo / Gerry Broome
Фото: AP Photo / Gerry Broome

Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" второй год подряд и третий раз в истории стали обладателями главного приза Национальной хоккейной лиги - Кубка Стэнли.

Фото: AP Photo/Gerry Broome
Кучеров помог "Тампе" выиграть третий матч финала Кубка Стэнли

Несмотря на обрушившийся на США циклон, руководство НХЛ успокоило болельщиков - пятый матч финала Кубка Стэнли состоится. "Тампа-Бэй" уверенно вела в серии 3:1 и имела отличный шанс выиграть этот трофей на своей домашней арене.

Встреча прошла в упорнейшей борьбе. Обе команды старались в атаке и обороне, но счет все же открыли хозяева. На 34-й минуте бросок Росса Колтона оказался неберущимся для голкипера "Монреаля". Этот гол так и остался в матче единственным. А после финальной сирены игроки "молний" ринулись на лед - их счастью не было предела. Второй год подряд они завоевали самый престижный клубный хоккейный трофей - Кубок Стэнли.

Двукратными обладателями трофея стали сразу три российских игрока - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. Последний стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 очка - 8 голов и 24 передачи.

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