"Тампа-Бэй" второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" второй год подряд и третий раз в истории стали обладателями главного приза Национальной хоккейной лиги - Кубка Стэнли.

Несмотря на обрушившийся на США циклон, руководство НХЛ успокоило болельщиков - пятый матч финала Кубка Стэнли состоится. "Тампа-Бэй" уверенно вела в серии 3:1 и имела отличный шанс выиграть этот трофей на своей домашней арене.

Встреча прошла в упорнейшей борьбе. Обе команды старались в атаке и обороне, но счет все же открыли хозяева. На 34-й минуте бросок Росса Колтона оказался неберущимся для голкипера "Монреаля". Этот гол так и остался в матче единственным. А после финальной сирены игроки "молний" ринулись на лед - их счастью не было предела. Второй год подряд они завоевали самый престижный клубный хоккейный трофей - Кубок Стэнли.

Двукратными обладателями трофея стали сразу три российских игрока - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. Последний стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 очка - 8 голов и 24 передачи.