Новости

Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ 07:29
Лавров назвал вывод войск США из Афганистана признанием провала миссии 07:14
"Тампа-Бэй" второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли 07:06
Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС отстрелялись в Арктике крылатыми ракетами 06:50
Лавров: США пока не ответили на предложение РФ о диалоге по кибербезопасности 06:29
В ФТС рассказали, как мобильные группы пресекают потоки контрабанды 06:00
Полиция начнет демонтаж заграждений вокруг Капитолия 9 июля 05:59
В Токио с 12 июля начнет действовать режим чрезвычайной ситуации 05:52
Генсек ООН призвал страны объединиться в борьбе с коронавирусом 05:18
На Гаити сообщили о ликвидации наемников, причастных к убийству президента 05:06
Власти японского города Михара объявили срочную эвакуацию 04:48
В США суд временно отозвал лицензию экс-адвоката Трампа 04:44
Системы ПВО Ирака отразили атаку на посольство США в Багдаде 04:10
ФТС заявила о спаде "помогаечного бизнеса" контрабандистов из-за COVID-19 04:00
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах 03:58
На Гаити задержаны предполагаемые убийцы президента 03:24
Пушков прокомментировал слова экс-дипломата об отсутствии союзников у Киева 02:58
Число жертв COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек 02:55
Главный тренер сборной Дании назвал спорным пенальти в ворота своей команды 02:34
Politico: В США более 30 штатов подали иск против Google 02:26
НАСА запустит 10 августа очередной корабль с грузами для МКС 01:57
Стерлинг объяснил падение в штрафной сборной Дании и назначение пенальти 01:55
NYT: Спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде завершена 01:35
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса выигрывают гонку с вакцинами 01:25
Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Дания 01:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 07:29
Рубрика: Спорт

Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Phelan M. Ebenhack Фото: AP Photo/Phelan M. Ebenhack
Фото: AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Российский голкипер клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. Он стал первым российским вратарем, завоевавшим этот трофей и третьим из представителей России, кому удавалось получить "Конн Смайт Трофи".

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ

В ночь на четверг "Тампа-Бэй" выиграла финальную серию Кубка Стэнли у "Монреаля", переиграв канадский клуб со счетом 1:0. После окончания поединка хоккеисты "молний" получили заветный трофей, а НХЛ раздала награды лучшим игрокам матчей на выбывание.

Борьба за главный приз - самому ценному игроку плей-офф, или "Конн Смайт Трофи", наверняка велась между двумя россиянами - голкипером Андреем Василевским и нападающим Никитой Кучеровым, восстановившимся к матчам на выбывание после тяжелейшей травмы и ставший лучшим бомбардиром.

В итоге награда досталась показавшему феноменальную игру Василевскому. Он стал лишь третьим российским игроком, которому удалось выиграть этот приз. И первым среди вратарей - соотечественников. Ранее награды получали только Евгений Малкин и Александр Овечкин.

В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Василевского шесть матчей без пропущенных шайб, в каждой из серий он обязательно хотя бы один раз играл на ноль.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ