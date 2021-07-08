Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Российский голкипер клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. Он стал первым российским вратарем, завоевавшим этот трофей и третьим из представителей России, кому удавалось получить "Конн Смайт Трофи".

В ночь на четверг "Тампа-Бэй" выиграла финальную серию Кубка Стэнли у "Монреаля", переиграв канадский клуб со счетом 1:0. После окончания поединка хоккеисты "молний" получили заветный трофей, а НХЛ раздала награды лучшим игрокам матчей на выбывание.

Борьба за главный приз - самому ценному игроку плей-офф, или "Конн Смайт Трофи", наверняка велась между двумя россиянами - голкипером Андреем Василевским и нападающим Никитой Кучеровым, восстановившимся к матчам на выбывание после тяжелейшей травмы и ставший лучшим бомбардиром.

В итоге награда досталась показавшему феноменальную игру Василевскому. Он стал лишь третьим российским игроком, которому удалось выиграть этот приз. И первым среди вратарей - соотечественников. Ранее награды получали только Евгений Малкин и Александр Овечкин.

В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Василевского шесть матчей без пропущенных шайб, в каждой из серий он обязательно хотя бы один раз играл на ноль.