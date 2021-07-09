Будет ли услышан призыв к олимпийскому перемирию

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, турецкий дипломат Волкан Бозкыр призвал соблюдать олимпийское перемирие, начиная с 16 июля, за семь дней до начала Олимпиады-2020, и по 12 сентября 2021 года, то есть спустя семь дней после окончания Паралимпийских игр.

Экезейрия - так называется эта традиция, которой 3000 лет. Она берет начало со времен Олимпиад древности. Идея проста и благородна. Когда спортсмены соревнуются на Олимпийских играх, все войны прекращаются.

В декабре 2020 года за эту резолюцию проголосовали 186 из 193 стран-членов ООН. Будет ли она соблюдаться? Хочется верить, что призыв об олимпийским перемирии будет услышан.