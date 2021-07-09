Марио Фернандес допустил уход из сборной России

Новости

Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ 15:36
Попова: Вакцинированные не распространяют коронавирус 14:50
В Челябинской области возбуждены уголовные дела из-за лесных пожаров 14:47
Рафик Загрутдинов: В Северном Бутово построят спортивный комплекс с бассейном 14:46
Попова ответила на сообщения о заболевших COVID-19 во второй-третий раз 14:40
В России снижена экспортная пошлина на пшеницу 14:37
Литва запретила нелегальным мигрантам свободно перемещаться по стране 14:32
Попова: Преобладание штаммов коронавируса может зависеть от погоды 14:26
Самые крепкие союзы ЮАО получили медали за любовь и верность 14:17
Умер советский режиссер и актер Сатыбалды Нарымбетов 14:15
Задержанный в Уфе террорист хотел взорвать больницу МВД 14:15
Лавров: Вопрос о промышленном производстве "Спутника V" в Индии прорабатывается 14:15
Талибы начали бои в афганском Кандагаре 14:10
Роспотребнадзор ответил на сообщения о "российских" штаммах COVID-19 14:10
Сенаторы обсудят с экспертами новую стратегию нацбезопасности 14:09
Пострадавшим от пожаров в Челябинской области помогут с документами 14:09
Мурашко: В РФ сейчас в реанимациях лежат пять тысяч пациентов с COVID-19 14:02
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян 13:58
В Екатеринбурге у метро задержали дебошира с ножом 13:58
Глава МВД наградил криминалиста, нашедшего по отпечаткам пальцев насильника 13:57
Бесплатное время велопроката в Москве увеличат до 60 минут 13:53
На юге Челябинской области лесной пожар перешел на жилые дома 13:44
Попова назвала 12 регионов-антилидеров по тестированию на коронавирус 13:40
Собянин: Семь тысяч предприятий отчитались о вакцинации сотрудников 13:35
Официальные мероприятия МОК будут практически закрыты для журналистов 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 14:46
Рубрика: Спорт

Марио Фернандес допустил уход из сборной России

Текст: Артур Нанян
Футболист ЦСКА Марио Фернандес может больше не сыграть за сборную России. Об этом сам защитник заявил в интервью Sport24.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам Фернандеса, он не уверен в том, что сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2022.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Станислав Черчесов: Меня не увольняли, это важный момент

"Мне надо поговорить с руководством ЦСКА и РФС. Есть вероятность, что меня больше не будет в сборной. Физическое состояние далеко не такое, как было в 20-22 года. Даже до 28 лет я себя чувствовал по-другому", - отметил Марио.

Напомним, что Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, а в составе нашей сборной он дебютировал в 2017 году.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу