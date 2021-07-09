Марио Фернандес допустил уход из сборной России

По словам Фернандеса, он не уверен в том, что сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2022.

"Мне надо поговорить с руководством ЦСКА и РФС. Есть вероятность, что меня больше не будет в сборной. Физическое состояние далеко не такое, как было в 20-22 года. Даже до 28 лет я себя чувствовал по-другому", - отметил Марио.

Напомним, что Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, а в составе нашей сборной он дебютировал в 2017 году.