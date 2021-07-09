Официальные мероприятия МОК будут практически закрыты для журналистов

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил даты основных мероприятий, которые пройдут до открытия Игр-2020. Исполком МОК cсостоится 17-18 июля в токийской гостинице "Окура", в которой будут находиться только члены олимпийской семьи. Здесь же 20-21 июля пройдет 138-я сессия МОК.

Никаких постоянных пропусков в закрытые для этих мероприятия зоны отеля выдаваться не будут в связи с мерами, принятыми для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Пресс-конференцию, посвященную итогам исполкома, примет главный пресс-центр (ГПЦ). Судя по всему, именно ГПЦ, как и должно быть в период пандемии коронавируса, превратится в штаб-квартиру аккредитованных журналистов. По закрытой телесети вещания будет транслироваться в ГПЦ и сессия МОК.

На сессии 21 июля предстоит выбрать столицу XXXV Олимпийских игр. И если раньше объявление о победителе делалось в присутствии полчищ спортивных репортеров, то сейчас допуск к главным действующим лицам получит, как подчеркивается в пресс-релизе МОК, "только очень маленький журналистский пул".

Впрочем, возможно, тут не предвидится сенсаций. МОК уже твердо решил прекратить нездоровый ажиотаж вокруг выбора олимпийских столиц. Специальная комиссия МОК заранее выносит рекомендацию, какой город наиболее достоин принять Игры. В данном случае это австралийский Брисбен, который из претендента почти наверняка превратится в столицу летних Олимпийских игр 2032 года. Те, кто помнит летнюю Олимпиаду-2000 в Сиднее, с удовольствием подтвердят, что тогда австралийцы отлично организовали Игры и провели их в в духе дружбы и спортивного взаимопонимания.

Летние Игры-2024 примет Париж, а в 2028 году - Лос-Анджелес. Будем верить, что у этих и других олимпийских столиц не будет таких проблем, как у Токио-2020.