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09.07.2021 13:32
Рубрика: Спорт

Официальные мероприятия МОК будут практически закрыты для журналистов

Текст: Николай Долгополов

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил даты основных мероприятий, которые пройдут до открытия Игр-2020. Исполком МОК cсостоится 17-18 июля в токийской гостинице "Окура", в которой будут находиться только члены олимпийской семьи. Здесь же 20-21 июля пройдет 138-я сессия МОК.

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Никаких постоянных пропусков в закрытые для этих мероприятия зоны отеля выдаваться не будут в связи с мерами, принятыми для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Пресс-конференцию, посвященную итогам исполкома, примет главный пресс-центр (ГПЦ). Судя по всему, именно ГПЦ, как и должно быть в период пандемии коронавируса, превратится в штаб-квартиру аккредитованных журналистов. По закрытой телесети вещания будет транслироваться в ГПЦ и сессия МОК.

На сессии 21 июля предстоит выбрать столицу XXXV Олимпийских игр. И если раньше объявление о победителе делалось в присутствии полчищ спортивных репортеров, то сейчас допуск к главным действующим лицам получит, как подчеркивается в пресс-релизе МОК, "только очень маленький журналистский пул".

Фото: KIMIMASA MAYAMA/EPA
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Впрочем, возможно, тут не предвидится сенсаций. МОК уже твердо решил прекратить нездоровый ажиотаж вокруг выбора олимпийских столиц. Специальная комиссия МОК заранее выносит рекомендацию, какой город наиболее достоин принять Игры. В данном случае это австралийский Брисбен, который из претендента почти наверняка превратится в столицу летних Олимпийских игр 2032 года. Те, кто помнит летнюю Олимпиаду-2000 в Сиднее, с удовольствием подтвердят, что тогда австралийцы отлично организовали Игры и провели их в в духе дружбы и спортивного взаимопонимания.

Летние Игры-2024 примет Париж, а в 2028 году - Лос-Анджелес. Будем верить, что у этих и других олимпийских столиц не будет таких проблем, как у Токио-2020.

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