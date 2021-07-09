Вологодская спортсменка взяла золото на чемпионате Европы по плаванию

Вологодская спортсменка Анастасия Маркова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в Риме. Она преодолела дистанцию 200 метров стилем баттерфляй за 2 минуты 09.41 секунды и обновила юношеский рекорд России.

Федерация плавания Вологодской области назвала выступление Анастасии Марковой сенсационным. Мало того, девушка выполнила еще и норматив мастера спорта международного класса. Это вообще единственное достижение такого уровня по плаванию в регионе.

Первенство Европы по плаванию в Риме проходит с 6 по 11 июля. Возраст участников: девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет. На чемпионат приехали 565 спортсменов из 48 стран. Россию представляют 34 человека, в том числе мастера спорта Дмитрий Асхабов и Анастасия Маркова из Вологодской области.