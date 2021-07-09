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09.07.2021 11:20
Рубрика: Спорт

Вологодская спортсменка взяла золото на чемпионате Европы по плаванию

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Федерация плавания Вологодской области/vk.com/club Фото: Федерация плавания Вологодской области/vk.com/club
Фото: Федерация плавания Вологодской области/vk.com/club

Вологодская спортсменка Анастасия Маркова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в Риме. Она преодолела дистанцию 200 метров стилем баттерфляй за 2 минуты 09.41 секунды и обновила юношеский рекорд России.

Фото: Getty Images
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Федерация плавания Вологодской области назвала выступление Анастасии Марковой сенсационным. Мало того, девушка выполнила еще и норматив мастера спорта международного класса. Это вообще единственное достижение такого уровня по плаванию в регионе.

Первенство Европы по плаванию в Риме проходит с 6 по 11 июля. Возраст участников: девушки 14-17 лет, юноши 15-18 лет. На чемпионат приехали 565 спортсменов из 48 стран. Россию представляют 34 человека, в том числе мастера спорта Дмитрий Асхабов и Анастасия Маркова из Вологодской области.

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