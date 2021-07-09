В BetBoom рассказали о принципах и особенностях спонсорства в России

Руководитель отдела спонсорств букмекерской компании BetBoom Рустам Махмутов в рамках первой Международной онлайн-выставки спортивной индустрии In_Sport порассуждал о принципах и особенностях спонсорской деятельности в России.

Когда речь заходит о спонсорском контракте, мы, во-первых, смотрим на возврат инвестиций, на то, во сколько нам обойдется один привлеченный игрок. Во-вторых, мы оцениваем, как маркетинговые и спонсорские коммуникации повлияют на число брендовых запросов, на узнаваемость в социальных опросах и маркетинговых исследованиях. Это все комплексный процесс, который затрагивает как имиджевые моменты, так и нацеленность на дальнейшее получение прибыли.

Если говорить об имиджевой составляющей, то по ощущениям в России имиджевый индекс в контракте может быть выше, потому что у нас букмекеры ограничены в маркетинговых инструментах. Например, в Великобритании букмекер может купить контекстную рекламу в поисковике Google, а в России это запрещено, так же как и наружная реклама, а в ТВ рекламе есть ограничения по времени выхода. Букмекеры вынуждены вкладываться в те каналы, что им доступны, можно сказать, с повышенным коэффициентом. Спонсорство - один из таких доступных каналов.

В России условия завышены, в том числе из-за государственных и квазигосударственных контрактов: спонсорства, осуществляемые некоторыми госкомпаниями можно охарактеризовать как "нерыночные истории". Что касается беттингового спонсорства - то это рыночные цены.

Естественно, нам некомфортно от того, что запрещено полноценно и свободно провести флайт на федеральном ТВ или просто закупить рекламу во ВКонтакте и Google. Частично эти ограничения связаны с тем, что рекламу не должны видеть дети, но это не касается интернет-рекламы, там все-таки есть возможность полностью отсечь аудиторию до 18 лет. Тем не менее со стороны некоторых площадок существует осторожное отношение к букмекерам. К сожалению, заметно, что рынок порой одинаково негативно относится к легальным и нелегальным букмекерам и даже приравнивает нас к нелегальным казино, хотя это совершенно разные истории.

Когда речь заходит о reputation management, то тут речь больше не о спонсорстве, а о работе с амбассадорами, потому что с имиджевыми вопросами проще работать через лидера мнений, чем от лица организации. В случае с нашими амбассадорами мы избегаем скандальных историй. Когда же речь заходит о спонсируемых клубах, то, на самом деле, негативные результаты клуба не так сильно влияют на эффективность размещения, если это, конечно, не вылет в низший дивизион. Для компании наиболее важно появление в СМИ, на федеральном канале, в хайлайтах. Естественно, крупные неудачи или скандалы с болельщиками могут повлиять, но, допустим, 7 и 11 место, как правило, не имеют между собой большой разницы.

На данный момент компания BetBoom является спонсором ФК "Арсенал" Тула, ФК "Урал", ФК "Уфа", ФК "Оренбург", Российской Федерации Баскетбола, Всероссийской Федерации Волейбола, Федерации Слепых Футболистов, AMC Fight Nights и BLAST Premier.

Материал подготовлен пресс-службой BetBoom