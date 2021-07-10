Инфицированных олимпийцев, прибывших в Токио, все больше

ПЦР-тест литовского пловца, взятый на базе подготовки сборной этой страны в городе Хирацуко, оказался позитивным. Об этом сообщает сегодня японское агентство Киодо. Странно, ибо тест, сданный после приземления в токийском аэропорту Ханеда, был отрицательным. Быть может, спортсмен заболел, уже будучи в Японии?

Позитивный тест сдал и член сборной Израиля. Пока он помещен на двухнедельный карантин.

Еще 18 июня этот тревожный список открыл боксер из Уганды, за ним последовал тренер его сборной. На днях позитивный тест сдал гребец из Сербии.

Теперь уже понятно: проведенное дома тестирование никак не гарантирует отсутствие заболевания. И только оперативные меры, такие, как постоянное тестирование, помогут предотвратить распространение ковида.