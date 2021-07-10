Представительница певицы МакSим сообщила о стабилизации ее состояния

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, чувствует себя лучше, ее состояние стабилизировалось. Об этом заявила представительница артистки.

МакSим до сих пор находится в искусственной коме, но ее состояние стабилизировалось, и врачи отмечают положительную динамику. "Марине действительно стало лучше", - цитирует представительницу певицы RT.

На улучшение состояния певицы отреагировали в московском футбольном клубе "Спартак". Директор по развитию и коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов рассказал, что в команде следят за состоянием Абросимовой.

"Мы следим за состоянием Марины и так же, как миллионы наших болельщиков, готовы оказать необходимую поддержку. Ждем ее скорейшего выздоровления!" - приводит слова Фетисова Sport24.

Песня певицы МакSим "Знаешь ли ты" часто используется поклонниками "Спартака" на матчах футбольного и хоккейного клубов. Певица не раз посещала игры "красно-белых", и болельщики команды всегда тепло приветствовали ее появление на трибунах.