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10.07.2021 11:29
Рубрика: Спорт

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Монако

Текст: Николай Долгополов
Эти состязания в Монте-Карло стали по существу завершающим крупным турниром перед Олимпиадой в Токио. Состязания по легкой атлетике начутся 30 июля.
Фото: ALESSANDRO GAROFALO / AFP Фото: ALESSANDRO GAROFALO / AFP
Фото: ALESSANDRO GAROFALO / AFP

И сразу о приятном. Среди десяти наших легкоатлетов, допущенных к олимпийским стартам, выделяются трое. Прыгуны в высоту Илья Иванюк, Михаил Акименко и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Михаил Акименко, лишь недавно получивший статус нейтрального атлета и допуск к международным стартам, выиграл в Монте-Карло, победив в так называемой перепрыжке канадца Джанго Ловетта. Оба взяли 2 метра 29 сантиметров, преодолев все предыдущие высоты с одинаковым количеством затраченных попыток. В перепрыжке Акименко все-таки взял 2 м 32 см, а канадец так и не преодолел планку. Третье место у Максима Недосекова из Беларуси, за ним Илья Иванюк, взявшие 2 м 25 см. Интересно, что именно Илье и Максиму принадлежат два лучших результата сезона в мире - 2 м 37 см. Так что в этом виде программы и Акименко, и Иванюк могут побороться за высокие места в Токио.

Как и Анжелика Сидорова в прыжках с шестом. 30-летняя спортсменка собиралась уйти из спорта. Уже не было сил ждать, когда же World Athletics восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Возможно, тому, что Сидорова осталась в прыжковом секторе, помогло и признание российских спортивных журналистов. Они два года подряд включали прыгунью с шестом в десятку лучших спортсменов России. И в Монако Сидорова вступила достойно, заняв второе место с результатом 4 м 80 см и опередив по попыткам олимпийскую чемпионку гречанку Катерину Стефаниди. Победила американка Кэти Нажетт - 4 м 90 см.

Однако Сидорова пыталась штурмовать и ревордную для себя высоту под пять метров. Пока не удалось, но эта предолимпийская репетиция показала, что Сидорова постепенно набирает форму. А пятиметровые высоты ей будет по силам взять в Токио. К сожалению, выбыла из соревнования молодая наша прыгунья с шестом Полина Кнороз: не удалось взять и начальную высоту, хотя несколько дней назад молодая прыгунья с шестом из Петербурга выиграл международный турнир с результатом 4 м 70 см.

А вот кто удивил, так это 40-летняя знаменитая метательница копья из Чехии Барбара Спотакова. Мать двоих детей не раз уходила из сектора. Но всегда возвращалась. Вот и в Монако она держалась до заключительной шестой попытки на третьем месте. Но опыт и страстное желание победить помогли в последний момент совершить далекий бросок и, как в былые времена, подняться на первую ступень пьедестала.

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