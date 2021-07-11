Капитан аргентинцев не сдержал слез, выиграв первый трофей со сборной

Это случилось: возможно, лучший футболист в истории Лионель Месси завоевал первый трофей в составе сборной. С пятой попытки он достиг цели, к которой шел всю карьеру.

До Кубка Америки-2021 на международном уровне Месси выиграл только "золото" Олимпиады-2008 в Пекине (но это скорее молодежный турнир). Также были серебряные медали чемпионата мира-2014 и три финала Копы, в двух из которых Аргентина уступила чилийцам по пенальти. И вот наконец после 35 клубных трофеев с "Барселоной" есть победа и с национальной командой.

К слову, свой последний до сего момента титул "альбиселеста" завоевала аж в 1993 году, когда ей удалось взять Кубок Америки. Когда кубок над головой поднимал Габриэль Батистута, Месси было только шесть лет. Через год Лео попадет в "Ньюэллс Олд Бойз", а еще через шесть - в "Барселону", где ему суждено будет стать легендой.

Сразу после финального свистка матча с Бразилией камеры выхватили момент, как Месси упал на поле и плакал. Лионель, в отличие от тех же Криштиану Роналду или Неймара, нечасто дает волю эмоциям. Но это был особенный случай. Наверное, еще никогда Месси с такой радостью не общался с журналистами. Зарубежным коллегам даже не пришлось задавать ему вопросов: он сам выступил с речью, которой так ждали миллионы аргентинских болельщиков.

- Мне нужно было вытащить эту занозу и взять трофей со сборной. Много раз я уходил с поля разочарованным, но знал, что результат будет. Лучше и не придумать: мы взяли титул в Бразилии в матче против бразильцев. Команда становилась сильнее с каждым годом. У нас собраны не только сильные футболисты, но и отличные люди. Мы всегда шли вперед и никогда ни на что не жаловались. Нам пришлось провести много дней взаперти, мы не видели своих родных и близких, но наша цель была очевидна. Мы - чемпионы! Это сумасшествие и необъяснимое счастье! - не скрывал своих эмоций Месси.

Лионель посвятил этот успех семье и родным, а также болельщикам. По словам Месси, он и его партнеры по сборной по-прежнему не осознают, что сотворили историю.

Месси завоевал Кубок Америки, став также лучшим снайпером, ассистентом и игроком турнира

- Хочу поблагодарить семью, жену, детей, родителей, которым много раз приходилось страдать, как и мне, или даже хуже. Несколько раз я уходил с ними в отпуск и несколько дней был так расстроен, что не хотел ничего делать. Но на этот раз все иначе. Думаю, мы все еще не осознаем, что на самом деле сделали, - считает Лионель.

Теперь главный вопрос - что ждет Месси и Аргентину на чемпионате мира-2022 в Катаре. То, что "альбиселеста" пройдет отбор на турнир, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений. Но вот сможет ли сборная впервые с 1986 года стать победителем первенства планеты - вот что волнует аргентинских болельщиков. По мнению Лионеля, нынешнее поколение способно повторить успех легендарного Диего Армандо Марадоны и его партнеров по национальной команде.

- Я сказал парням, что они - будущее сборной. Мы завоевали Кубок Америки, впереди чемпионат мира. Я очень рад быть частью этого коллектива. Полагаю, Аргентина сможет побороться за титул в Катаре. Это то, о чем мы все мечтаем. Возвращаясь к сегодняшнему успеху, я бы хотел разделить эту победу с парнями, которых здесь уже нет, но которые много раз были близки к трофею. Знаю, что они рады за нас и хотели бы разделить эти моменты с нами. Мы взяли трофей, однако это результат многолетней работы, - подытожил Месси.

К слову, Месси мог пропустить финальный матч. Как признался после встречи главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, капитан "альбиселесты" играл с травмой. "Лео беспокоила задняя поверхность бедра, но у него и в мыслях не было пропускать финал. Мы говорим о лучшем футболисте всех времен. Я всегда буду благодарен Месси. У него было много разочарований, но он не сдавался и добился своего", - отметил Скалони.

16 лет понадобилось Лионелю Месси, чтобы завоевать трофей со сборной

Отметим, что Лионель Месси выиграл Кубок Америки, став лучшим бомбардиром (четыре мяча), ассистентом (пять передач) и футболистом турнира. До него на соревнованиях сборных такого не было.