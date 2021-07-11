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11.07.2021 12:10
Рубрика: Спорт

Президент "Бенфики" помещен под домашний арест

Текст: Максим Макарычев

Судья в Португалии распорядился, чтобы президент "Бенфики", крупнейшего футбольного клуба страны, содержался под домашним арестом до тех пор, пока он не внесет залог в размере 3 миллионов евро. 72-летний Луис Филипе Виейра находится под следствием по подозрению в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях.

Фото: Gualter Fatia/Getty Images
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Виейра является президентом "Бенфики" с 2003 года, но был отстранен от управления клубом в пятницу, через два дня после задержания. Адвокат Виейры заявил, что его клиент "убежден в своей невиновности". Прокуратура и налоговые инспекторы обыскали десятки помещений, в том числе офисы клуба, расположенные в нескольких местах Лиссабона. Еще трое задержанных сотрудников "Бенфики" были освобождены под залог, сообщает ВВС.

Прокуратура расследует нелегальные сделки, совершенные на сумму более 100 миллионов евро, которые могли привести к большим убыткам для португальского государства и нескольких компаний.

Пост президента "Бенфики" занял Руй Кошта, бывшая звезда "Бенфики" и вице-президент клуба.

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