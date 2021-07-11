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11.07.2021 10:42
Рубрика: Спорт

Тамара Москвина и Алексей Мишин получили премию ИСУ за "Выдающиеся достижения в жизни"

Текст: Николай Долгополов
Фото: Вадим Жернов/ТАСС Фото: Вадим Жернов/ТАСС
Фото: Вадим Жернов/ТАСС

Награда заслуженная. Тамара Николаевна и Алексей Николаевич в этом году отпраздновали юбилеи. Им по 80, оба продолжают тренировать и с огромным успехом. Не перечислить имена их великих учеников, и сегодня владеющих высочайшими титулами в фигурном катании. Каждый год запас медалей пополняется. Не все уже помнят, что спортивная пара Москвина-Мишин в свое время добивалась немалых успехов. Кому, как не им, стать лауреатами второй в истории награды Международного Союза конькобежцев (ИСУ) "За выдающиеся достижения в жизни".

Ученики Москвиной, как сообщается в пресс-релизе ИСУ, завоевали 63 медали на Олимпиадах чемпионата мира и Европы. Это высшее достижение среди всех тренеров пар в фигурном катании. Кстати, когда я недавно поздравлял Москвину с юбилеем, не мог не поблагодарить Тамару Николаевну за постоянно излучаемый оптимизм. И она ответила так, как могла ответить только Москвина: "Так это и благодаря и вам тоже. Вы о нас пишете, рассказываете, а мы воспринимаем, вы учитесь у нас, а мы - у вас".

Алексей Николаевич Мишин, воспитатель олимпийских чемпионов Урманова, Плющенко, чемпионки мира Туктамышевой был категоричен: "Главное, всего этого не замечать. Какие наши годы, если ученики требуют столько внимания и доставляют такую радость. Все летит быстро, надо многое успеть, а задумываться о течении лет нет времени".

Кроме наших тренеров такой же награды удостоена британская танцевальная пара Джейн Торвилл - Кристофер Дин. Олимпийские чемпионы, четырехкратные победители мировых первенств они, как в свое время Людмила Пахомова - Александр Горшков, открыли новую славную страницу в танца на льду, исполнив свое непревзойденное "Болеро".

В прошлом году лауреатами признаны Этери Тутберидзе в номинации "Лучший тренер" и Алена Косторная - "Лучший новичок". Так что дела в российском фигурном катании идут даже очень неплохо. Жаль, что на этот раз ИСУ и компания "Арт от Айс" решили ограничиться одной номинацией. А то лауреатов россиян было бы больше. Объяснение резкого сокращения номинаций не совсем логично. В этом сезоне международных состязаний из-за пандемии проводилось не так много. Но ведь было же главное - чемпионат мира в Стокгольме, где сборная России взяла три золота из четырех.

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В этом году церемония вручения проходила в онлайн-формате. Вели ее американские супруги - танцоры, правда, выступавшие раньше в разных дуэтах, Танит и Чарли Уайт. А изюминкой этого шоу стало исполнение песни "Wonderful World" ("Чудесный мир") королем хитов, певцом и композитором Джеймсом Моррисоном. Когда рядом с нами такие живые легенды, как Москвина и Мишин, мир действительно видится чудесным.

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