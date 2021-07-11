Токио и МОК проведут Олимпиаду, несмотря на громадные сложности

Да, революция свершилась. Или для всех неожиданный, ковидом ускоренный стихийный олимпийский переворот? Боюсь, Олимпиадам уже никогда не быть прежними шумными и горластыми, с непременными помпезными торжествами открытия и закрытия Игр. С сотнями тысяч зрителей, нагрянувших словно из рога изобилия в олимпийскую столицу со всего мира. С братскими объятиями, искренними поцелуями. С роящимися пчелиным роем человеческими толпами на трибунах и празднующими всеобщую победу мира и спорта на аренах и рядом. Пандемия превратит все это в незабываемые и приятные воспоминания. К которым, быть может, не будет возврата.

Японцы люди дисциплинированные. Если власти приказали, что эстафета олимпийского огня должна проходить без зрителей, то она и проходит без зрителей. Фото: Gettyimages

Потому что возможно или очень похоже, что тернистый путь измученной ожиданиями токийской Олимпиады, проходящей в условиях чрезвычайной ситуации, придется повторить и ее преемникам. Кто сказал, что мир справится с напастью уже к 4 февраля 2022-го - открытию зимних Игр в Пекине? Или к 26 июля 2024-го, когда черед принимать летние Олимпийские игры выпадет Парижу? Не заглядываем дальше. Надеемся на новейшие вакцины, по-настоящему всемирное противодействие ковидным штаммам и, главное, на чудо. На что же еще...

Вирус не обманешь

Около 59 тысяч человек из 200 стран приедет в Токио. После осмотра двух токийских аэропортов премьер-министра Ёсихидэ Суга, меры безопасности в них усилены. Ведь всю Японию насторожили два позитивных теста, сданных еще 18 июня делегацией из Уганды. В команде боксеров девять человек, и двое из них - спортсмен и руководитель - оказались инфицированы. После посещения премьера еще больше усилены меры безопасности. В воздушных гаванях увеличено количество персонала. В них действует специальная система скрининга. Так называемые "ковидные офицеры связи" - их около трех тысяч, приступили к работе. И после этого показалось, что чрезвычайщина отступила. Приезд 540 олимпийцев прошел без неприятных эксцессов. Но вскоре позитивный тест сдал гребец из Сербии. За ним член сборной Израиля. Пока он помещен на двухнедельный карантин. ПЦР-тест литовского пловца, взятый на базе подготовки сборной этой страны в городе Хирацука, оказался позитивным. Странно, ибо тест, сданный после приземления в токийском аэропорту Ханеда, был отрицательным. Быть может, спортсмен заболел, уже будучи в Японии?

Теперь уже понятно: проведенное дома тестирование никак не гарантирует отсутствие заболевания. И только оперативные меры, такие, как постоянное тестирование, помогут предотвратить распространение ковида.

Тихий праздник

А пока Олимпиада в Токио, в которую организаторы вложили 15,5 миллиарда долларов, готовится стать тихим праздником. Тихим, потому что трибуны будут пусты. Однако праздником, ибо на спортивные арены выбегут гладиаторы-спортсмены, бьющиеся за медали с истинным риском для жизни. Они делают это для себя, своей страны, для нас с вами. Даже пандемия не отобрала у них права раз в четыре года доказать, что они - лучшие. И от того, будут ли на трибунах болельщики, цена медалей никак не станет меньше. Наоборот, повысится: чем тяжелее условия, в которых добыт драгоценный наградной металл, тем выше его и так огромная стоимость.

Болеем в телеформате

Как сообщается в пресс-релизе МОК, благодаря телевидению и самым современным цифровым технологиям Олимпиаду увидят 5 миллиардов человек. Это новый мировой олимпийский рекорд! Он сложится из многих составляющих.

Так, время телетрансляций на Японию приблизительно в два раза превысит показатели, которых добились пять лет назад в Рио-де-Жанейро.

В США установят национальный рекорд. NBCUniversal будет показывать Олимпиаду в общей сложности более семи тысяч часов. Время трансляций на Европу - около четырех тысяч часов. За соревнованиями будут следить жители 48 стран Старого Света.

На спортивные арены выбегут гладиаторы-спортсмены, бьющиеся за медали с истинным риском для жизни. Они делают это для себя, своей страны, для нас с вами

Олимпийская вещательная система (OBS) Международного олимпийского комитета в тесном контакте с оргкомитетом Игр тоже сделает все, чтобы, насколько это только возможно, приблизить Олимпиаду и олимпийцев к зрителям, используя все суперсовременные технические инновации. В Токио OBS выдаст более девяти тысяч часов разноформатных трансляций, что на 30 процентов больше, чем в олимпийском Рио-де-Жанейро-2016. Естественно, что подавляющая часть трансляций - прямые, непосредственно с олимпийских арен, с разных невиданных ранее ракурсов и, конечно, с использованием множества камер.

Особенно много сюрпризов ждет любителей баскетбола и легкой атлетики. Так, во время соревнований в беге на 100, 200, 400 метров и в эстафете 4х100 зритель сможет увидеть, в какой именно момент спринтер достиг пика скорости, проанализировать все стадии и временные отрезки скоротечного бега. Потрясающие новинки внедрены в показ пока не слишком популярной стрельбы из лука. Микросенсоры тотчас покажут на экране, в каком ритме бьется сердце лучника, и отразят сердцебиение графически, подтверждая повышение уровня адреналина у стрелка в момент спуска тетивы лука. А во всех водных видах спорта, начиная с жесточайшего водного поло, где невидимая битва идет в основном под водой, до артистически синхронного плавания, нам покажут такие нюансы, которые раньше было не увидеть ни с трибун, ни по старинному телевидению.

Позволю себе несколько кощунственное сравнение. Знаменитый атомный разведчик, Герой России Владимир Борисович Барковский любил повторять: "Когда военные секреты выходят наружу, становятся более известны, именно благодаря им, достигается прогресс в других областях". Так и омерзительный ковид заставил нас освоить и быстро применить на практике инновационные технологии, для внедрения которых в других условиях ушли бы годы и годы.

Держитесь, журналисты

Тем временем в Токио благополучно открылся Главный пресс-центр (ГПЦ). Из-за пандемии передвижение журналистов по японской столице строго ограничено. И поэтому для шести тысяч аккредитованных журналистов именно ГПЦ превратится, по крайней мере до открытия Игр 23 июля, именно в главный центр добычи информации. Только он, родной и выручит. И винить в этом можно только пандемию.

Так, МОК подтвердил даты основных мероприятий, которые пройдут до открытия Игр-2020. Исполком - 17-18 июля в токийской гостинице "Окура", в которой будут находиться только члены олимпийской семьи. Здесь же 20-21 июля пройдет 138-я сессия МОК.

Никаких постоянных пропусков в закрытые для этих мероприятий зоны отеля выдаваться не будет в связи с мерами, принятыми для обеспечения эпидемиологической безопасности. Пресс-конференцию, посвященную итогам Исполкома, примет главный пресс-центр. По закрытой телесети вещания будет транслироваться в ГПЦ и сессия МОК.

На сессии 21 июля предстоит выбрать столицу XXXV Олимпийских игр. И если раньше объявление о победителе делалось в присутствии полчищ спортивных репортеров, то сейчас допуск к главным действующим лицам получит, как подчеркивается в пресс-релизе МОК, "только очень маленький журналистский пул".

Впрочем, тут не предвидится сенсаций. МОК уже твердо решил прекратить нездоровый ажиотаж вокруг выбора олимпийских столиц. Специальная отборочная комиссия заранее выносит рекомендацию, какой город наиболее достоин принять Игры. В данном случае это австралийский Брисбен, который из претендента почти наверняка превратится в столицу летних Олимпийских игр 2032 года. Те, кто помнит летнюю Олимпиаду-2000 в Сиднее, с удовольствием подтвердят, что тогда австралийцы отлично организовали Игры и провели их, как принято писать, в духе дружбы и спортивного взаимопонимания.

Голос из Японии

Также будет и в Токио. "РГ" поддерживает постоянный контакт с посольством Японии в РФ. Вот какое послание мы получили. Начнем с присланной цитаты премьер-министра Суга: "Олимпийские и Паралимпийские игры - это событие, за трансляцией которого будут наблюдать 4 миллиарда человек по всему миру. (Скорее, все же 5 миллиардов - "РГ".) Это событие способно объединить сердца людей во всем мире, и хочется из Токио донести до всех, что именно сейчас, когда мы столкнулись с проблемой новой коронавирусной инфекции, мир может стать единым целым и благодаря усилиям и мудрости человечества способен преодолеть сложную ситуацию".

Посольство Японии хочет передать следующее: "Именно сейчас, когда мир столкнулся с огромными трудностями из-за коронавируса, хотелось бы передать всему миру из Японии, что мир может объединиться и преодолеть сложную ситуацию благодаря усилиям и за счет мудрости человечества.

Через силу спорта хочется передать мечту и чувство волнения детям и молодежи, на плечах которых лежит будущее мира.

Принимая тщательные меры инфекционного контроля, мы готовимся к проведению безопасных и надежных Игр в Токио. Надеемся, что лучшие спортсмены мира покажут замечательные результаты".

... Надеемся и мы.