Андрей Марков рассказал, за что получил дисквалификацию от РУСАДА

Известный российский хоккеист Андрей Марков рассказал о том, как он получил полуторагодичную дисквалификацию после завершения карьеры, которая не позволяет ему стать тренером.

Андрей Марков завершил карьеру игрока весной прошлого года. В мае нынешнего он вошел в тренерский штаб выступающего в КХЛ "Витязя". Но в конце июня прошли слушания по делу в РУСАДА и он получил полуторагодичную дисквалификацию. После этого клуб объявил, что Марков не будет работать в "Витязе".

Сам хоккеист рассказал о том, как же получилась такая ситуация.

"В апреле прошлого года я завершил карьеру. Об этом написал "Матч ТВ", это разлетелось в новостях по всему миру, но оказывается, я должен был РУСАДА уведомить официальным письмом, что я завершил, я не знал об этом, меня никто не предупредил. И вот РУСАДА поставило мне еще один флажок. При этой дисквалификации я не могу работать даже массажистом, даже коньки не могу точить или воду в раздевалку приносить. У меня дети занимаются хоккеем в ДЮСШ, и я не знаю, могу ли даже своих сыновей тренировать, наверное, это тоже под запретом", - рассказал Марков "Матч ТВ".

Он рассказал о том, что во время пандемии отправился с семьей в деревню, а в это время к нему на московскую квартиру приезжали допинг-офицеры, которые отметили его отсутствие.

"Я даже не думал, что обязан был сообщать о своем местоположении, я же закончил карьеру, почему я должен теперь это указывать?" - добавил Марков.