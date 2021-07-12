Бонуччи признан лучшим игроком финала чемпионата Европы
Защитник сборной Италии и "Ювентуса" Леонардо Бонуччи признан лучшим футболистом финального матча чемпионата Европы против Англии.
Именно гол Бонуччи в середине второго тайма позволил итальянцам перевести игру в дополнительное время (1:1). В овертайме команды мячей не забили, а в серии пенальти удачливее оказалась "Скуадра адзурра" - 3:2. К слову, Бонуччи реализовал одну из попыток своей команды.
Добавим, что лучшим игроком Евро-2020 был признан партнер Бонуччи по национальной сборной голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
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