Бонуччи признан лучшим игроком финала чемпионата Европы

Защитник сборной Италии и "Ювентуса" Леонардо Бонуччи признан лучшим футболистом финального матча чемпионата Европы против Англии.

Именно гол Бонуччи в середине второго тайма позволил итальянцам перевести игру в дополнительное время (1:1). В овертайме команды мячей не забили, а в серии пенальти удачливее оказалась "Скуадра адзурра" - 3:2. К слову, Бонуччи реализовал одну из попыток своей команды.

Добавим, что лучшим игроком Евро-2020 был признан партнер Бонуччи по национальной сборной голкипер Джанлуиджи Доннарумма.