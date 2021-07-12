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12.07.2021 22:22
Рубрика: Спорт

Футбольная ассоциация Англии осудила рассистские комментарии в Twitter

Текст: Михаил Хорошилов
Фото: Laurence Griffiths / POOL / AFP Фото: Laurence Griffiths / POOL / AFP
Фото: Laurence Griffiths / POOL / AFP

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с осуждением большого числа рассистских комментариев в адрес темнокожих игроков команды, которые появились в соцсети Twitter после поражения британской сборной команде Италии в финале чемпионата Европы-2020.

Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP
Как в Италии и Англии отреагировали на исход финала Евро-2020

Финал Евро состоялся в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянцев в серии послематчевых пенальти, в ходе которой сразу три темнокожих английских игрока не реализовали свои попытки. Это Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Впоследствии администрации Twitter сообщила, что удалила более одной тысячи расистских комментариев в адрес темнокожих футболистов-англичан, а часть аккаунтов были из-за этого заблокированы. К расследованию подключилась британская полиция, сообщает Reuters.

"В FA решительно осуждают все формы дискриминации и потрясены проявлениями расизма в соцсетях, который направлен против некоторых наших игроков. Мы как нельзя лучше понимаем, что тот, кто позволяет себе такое, не является болельщиком сборной страны. Мы сделаем все возможное для поддержки пострадавших игроков и в то же время призываем сурово наказать всех виновных" - говорится на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

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