Футбольная ассоциация Англии осудила рассистские комментарии в Twitter

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с осуждением большого числа рассистских комментариев в адрес темнокожих игроков команды, которые появились в соцсети Twitter после поражения британской сборной команде Италии в финале чемпионата Европы-2020.

Финал Евро состоялся в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянцев в серии послематчевых пенальти, в ходе которой сразу три темнокожих английских игрока не реализовали свои попытки. Это Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Впоследствии администрации Twitter сообщила, что удалила более одной тысячи расистских комментариев в адрес темнокожих футболистов-англичан, а часть аккаунтов были из-за этого заблокированы. К расследованию подключилась британская полиция, сообщает Reuters.

"В FA решительно осуждают все формы дискриминации и потрясены проявлениями расизма в соцсетях, который направлен против некоторых наших игроков. Мы как нельзя лучше понимаем, что тот, кто позволяет себе такое, не является болельщиком сборной страны. Мы сделаем все возможное для поддержки пострадавших игроков и в то же время призываем сурово наказать всех виновных" - говорится на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.