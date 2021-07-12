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12.07.2021 07:30
Рубрика: Спорт

Гончар: Кучеров был достоин звания MVP плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывший хоккеист сборной России, обладатель Кубков Стэнли как игрок и тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар в беседе с корреспондентом "РГ" не удивился тому, что пропустивший регулярный чемпионат Никита Кучеров ярко выступил в плей-офф.

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Гончар: "Тампа-Бэй" одержала заслуженную победу в Кубке Стэнли

Кучеров стал лучшим бомбардиром матчей за Кубок Стэнли, но для этого он много работал во время восстановления от травмы.

"То, как заиграл Никита в плей-офф, совсем не удивило. Он играл на своем обычном уровне, ничего совсем выдающего-то не делал (смеется). Кучеров - настоящий профессионал и работает так, как немногие в лиге. Он восстанавливался от травмы и готовился к возвращению на лед. Зная его характер, не возникало никаких сомнений, что в итоге он выйдет и сразу начнет играть на высочайшем уровне", - сказал он.

Гончар отметил, что рад, что по итогам серии плей-офф титул самому ценному игроку достался голкиперу "Тампы" Андрею Василевскому, сыгравшему стабильно и надежно. В тоже время он объяснил почему награда не досталась Кучерову.

"Рад за Василевского, хотя и Кучеров титула MVP тоже был достоин. Надо отдать должное российскому вратарю, он очень стабильно провел все серии. Никите было сложнее - последние шесть игр плей-офф он играл со сломанным ребром. В концовке он выглядел не столь ярко и это, по всей видимости, и повлияло на решение отдать награду Андрею. Но, повторюсь, я очень рад, что приз получил именно наш игрок", - сказал Гончар.

Полное интервью с Сергеем Гончаром читайте на сайте "РГ" в ближайшее время.

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