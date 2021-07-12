Гончар: Романов для своего возраста играет в зрелый хоккей

Известный российский хоккеист Сергей Гончар заявил корреспонденту "РГ", что ему понравилась игра юного защитника "Монреаля" Александра Романова.

Гончар считает, что если бы тренерский штаб чаще ставил бы Романова на матчи плей-офф, то он сыграл бы еще более успешно. Но сам игрок произвел на бывшего защитника сборной России, "Вашингтона", "Питтсбурга", "Бостона", "Оттавы" и "Далласа" самое лучшее впечатление.

"Мне кажется, что для своего возраста Романов играет в зрелый хоккей. У молодых ребят подобное увидишь нечасто. Думаю, что он мог бы больше игр провести в плей-офф и принес бы пользу команде. Некоторое время его не ставили на матчи, а потом он вышел и сыграл очень хорошо, что говорит о том, что он уверен в своих силах. В первом же своем матче финальной серии он и гол смог забить", - считает Гончар.

Полное интервью с Сергеем Гончаром считайте на сайте "РГ" в ближайшее время.