Гончар: Верю, что наши на Олимпиаде в Токио выступят успешно

Участник четырех Олимпиад, бывший хоккеист сборной России Сергей Гончар уверен, что на Летней Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступят успешно.

Гончар считает, что трудности, которые возникли у наших спортсменов после того, как из-за санкций WADA они на два года лишены права выступать под флагом и гимном страны, только добавят мотивацию.

"Верю, что наши на Олимпиаде в Токио выступят успешно. У нас такой менталитет, когда у русских какие-то трудности - это только добавляет мотивации и заставляет выступать еще лучше. Так что я верю в наших спортсменов и в то, что им по силам показать хорошие результаты в Токио. Буду болеть за них", - сказал Гончар.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.