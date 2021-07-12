Макгрегору проведена операция на сломанной ноге

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор был прооперирован из-за перелома ноги, который он получил в поединке против Дастина Порье в воскресенье.

Операцию провели в одной из клиник Лос-Анджелеса. Сообщается, что она продолжалась более трех часов. В поврежденную голень спортсмена вставили специальный стержень, а кость зафиксировали при помощи пластин и болтов.

Информацию о перенесенной операции подтвердил сам Макгрегор. "Только что из операционной - операция прошла отлично! Чувство потрясающее! Впереди 6 недель на костылях и снова обратно! Поехали! - написал Макгрегор в Twitter.

Ирландец получил травму в самом конце первого раунда. Бой был остановлен и Порье был признан победителем.