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12.07.2021 23:18
Рубрика: Общество

Первый канал покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады-2020

Текст: Михаил Хорошилов

Первый канал в прямом эфире покажет церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вещателя. Мероприятие пройдет 23 июля на Национальном олимпийском стадионе в столице Японии.

Фото: Gettyimages
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Трансляция начнется в 14.00 по московскому времени. А в 21.30 Первый канал запустит в эфир повтор церемонии.

Ранее сообщалось, что благодаря телетрансляциям и цифровым технологиям Олимпиаду в Токио, которая продлится до 8 августа, смогут увидеть пять миллиардов человек в мире, что является новым достижением в истории соревнований.

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