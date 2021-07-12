Первый канал покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады-2020

Первый канал в прямом эфире покажет церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вещателя. Мероприятие пройдет 23 июля на Национальном олимпийском стадионе в столице Японии.

Трансляция начнется в 14.00 по московскому времени. А в 21.30 Первый канал запустит в эфир повтор церемонии.

Ранее сообщалось, что благодаря телетрансляциям и цифровым технологиям Олимпиаду в Токио, которая продлится до 8 августа, смогут увидеть пять миллиардов человек в мире, что является новым достижением в истории соревнований.