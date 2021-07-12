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12.07.2021 21:00
Рубрика: Спорт

В Москве объявили о розыгрыше нового трофея - Суперкубка Лиги

В Единой лиге на команду меньше, зато разыграют Суперкубок
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
В Москве на заседании Совета мужской баскетбольной интернациональной Единой лиги ВТБ в понедельник был утвержден состав участников и регламент турнира на предстоящий сезон-2021/22. Также объявлено о розыгрыше нового трофея - Суперкубка Лиги.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Соревнование команд из пяти стран Восточной Европы и Средней Азии потеряло в количестве, но никак ни в качестве. Из-за недостатка финансирования, которое ощущалось еще во второй половине прошлого сезона, Лигу покинул БК "Химки" (Московская обл.). Осталось 12 клубов. Это в алфавитном порядке: "Автодор" (Саратов), "Астана" (Нур-Султан, Казахстан), "Енисей" (Красноярск), "Зелена-Гура" (Польша), "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Калев" (Таллин, Эстония), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), БК "Нижний Новгород", "Парма" (Пермь), УНИКС (Казань), "Цмоки-Минск" (Беларусь) и действующий обладатель титула ЦСКА.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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По итогам двухкругового турнира "регулярки" восьмерка сильнейших выйдет в плей-офф, начинающийся с четвертьфинала. На всех стадиях будет проходить борьба до трех побед одного из соперников по классической схеме "2-2-1". Совет лиги обрадовал болельщиков новостью об учреждении нового трофея - Суперкубка. Приз разыграет квартет команд.

- Турнир за Суперкубок состоится 18-19 сентября на "ВТБ Арене" в Москве, - уточнила генеральный директор Лиги Илона Корстин. - Это будет серьезное спортивное мероприятие, потому что трофей оспорят четыре лучшие команды по итогам регулярного сезона 2020/21 - ЦСКА, УНИКС, "Зенит" и "Локомотив-Кубань". У нас уже есть качественный и знаковый продукт - "Матч Всех Звезд", но это все-таки шоу. Почему мы выбрали конец второй декады сентября? Многие команды проводят предсезонные турниры, им подобные игры для спарринга просто необходимы. Трофей будет носить имя легендарного тренера Александра Гомельского. Жеребьевка пар полуфинала Суперкубка состоится на открытии бюджетов клубов Лиги, за 7-10 дней до старта розыгрыша нового приза.

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