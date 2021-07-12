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12.07.2021 18:24
Рубрика: Происшествия

Впервые в РФ в суд передали уголовное дело о договорном футбольном матче

Текст: Михаил Фалалеев
Следственный департамент МВД России завершил уголовное дело о договорном футбольном матче, которое стало первым в своем роде в стране. Подробности рассказала официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Договорной матч состоялся в мае 2019 года на территории Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги, третьем по силе дивизионе чемпионата России по этому виду спорта.

Фото: iStock
ФК "Чайка" перевели в низший дивизион за организацию договорных матчей

Следователи выяснили, что накануне игры один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал тренерскому составу и игрокам соперника не менее 500 тысяч рублей. В итоге тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы.

Эксперты технического комитета Российского футбольного союза (РФС) пришли к выводу, что в ходе встречи футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. Поэтому футболисты "Чайки" и одержали победу со счетом 3:1.

Следователи проанализировали заключения РФС, назначили необходимые судебные экспертизы. Они провели более 150 допросов и очных ставок, более 40 обысков и выемок документов, в том числе в офисах футбольных клубов, по местам жительства игроков, руководителей спортивных команд и других участников сговора.

Бывшим тренеру и шестерым игрокам команды "Черноморец" предъявили обвинение в совершении преступления по статье 184 УК РФ. С них взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генпрокурора РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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