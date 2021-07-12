Сергей Гончар: Не считаю Капризова главным открытием сезона в НХЛ

Сергей, поделитесь впечатлениями из-за океана от завершившегося сезона в Национальной хоккейной лиге.

Сергей Гончар: Сезон показался немного скомканным, с этой "короной" не было нормального расписания матчей. Поначалу на игры не допускали болельщиков, этот факт, конечно же, повлиял на игру команд - выступать без поддержки трибун все же не то. А так - тяжелый, непростой сезон, как и вся ситуация в мире из-за пандемии. Заслуженно ли "Тампа-Бэй" выиграла Кубок Стэнли? Когда команда выигрывает этот трофей, то никак нельзя считать этот успех незаслуженным. Ну не может же команда случайно выиграть четыре серии плей-офф до четырех побед? Заслуженная победа, тем более, что они выигрывают Кубок Стэнли уже второй год подряд.

По итогам плей-офф титул самого ценного игрока получил голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Согласны с таким решением?

Сергей Гончар: Насколько я помню, там голоса за Василевского и его партнера нападающего Никиту Кучерова разделились 60 на 40 процентов. Здорово, что выбирали из двух наших ребят и один из них получил эту престижную награду. Рад за Василевского, хотя и Кучеров титула MVP тоже был достоин. Надо отдать должное российскому вратарю, он очень стабильно провел все серии. Никите было сложнее - последние шесть игр плей-офф он играл со сломанным ребром. В концовке он выглядел не столь ярко и это, по всей видимости, и повлияло на решение отдать награду Андрею. Но, повторюсь, я очень рад, что приз получил именно наш игрок.

Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за тяжелой травмы. А потом вышел на лед в плей-офф и заиграл ярко и результативно. Это вас удивило?

Сергей Гончар: То, как заиграл Никита в плей-офф, совсем не удивило. Он играл на своем обычном уровне, ничего совсем выдающегося-то не делал (смеется). Кучеров - настоящий профессионал и работает так, как немногие в лиге. Он восстанавливался от травмы и готовился к возвращению на лед. Зная его характер, не возникало никаких сомнений, что в итоге он выйдет и сразу начнет играть на высочайшем уровне.

"Монреаль" спустя много лет добрался до финала. Что скажете об этой команде?

Сергей Гончар: Эта команда провела очень удачный сезон. Молодые ребята набрались опыта, вратарь Кэри Прайс смог найти свою игру. В общем, команда играла в хороший коллективный хоккей, более оборонительного плана. Мне "Тампа-Бэй" импонирует сильнее из-за их стремления к атакующей игре. Я бы сказал, что они играют в европейский, комбинационный хоккей. И поэтому очень рад, что выиграла именно "Тампа".

В составе "Монреаля" в этом сезоне дебютировал совсем юный российский защитник Александр Романов. Он играл не всегда, но какое впечатление на вас он произвел?

Сергей Гончар: Очень понравился. Мне кажется, что для своего возраста Романов играет в зрелый хоккей. У молодых ребят подобное увидишь нечасто. Думаю, что он мог бы больше игр провести в плей-офф и принес бы пользу команде. Некоторое время его не ставили на матчи, а потом он вышел и сыграл очень хорошо, что говорит о том, что он уверен в своих силах. В первом же своем матче финальной серии он и гол смог забить.

Нынешний сезон получился непростым для всех наших игроков, не слишком удачно сыграл Александр Овечкин. А кого бы вы назвали главным открытием среди россиян? Может быть, это голкипер Семен Варламов, который выдал сумасшедший сезон в "Нью-Йорк Айлендерс"?

Сергей Гончар: Нет, все же не Варламов, хотя он отыграл просто здорово. За его плечами есть опыт игры в НХЛ… Мне очень понравился его напарник по "Айлендерс" Илья Сорокин. Он для меня стал большим открытием в свой первый сезон. Когда его ставили на матчи в плей-офф он уверенно и надежно играл. Варламов уже был в таких ситуациях не раз, повторюсь, он выдал отличный сезон, но Сорокин без опыта таких игр действовал достойно. Мне это очень понравилось.

Было много разговоров про Кирилла Капризова и его дебютный сезон за "Миннесоту". Он признан лучшим новичком. Как вам его игра?

Сергей Гончар: Меня Капризов точно не удивил. Я давно следил и видел, как хорошо он играл до этого и в КХЛ, и в сборной России. Всегда был на самом высоком уровне. Удивил он лишь одним, что так быстро адаптировался в новых условиях к новым реалиям и новой команде. А то, что у него высокий класс, повторюсь, для меня не новость. Он молодец, провел отличный сезон и заслуженно получил титул лучшего новичка. А вот если вы меня спросите, кто больше удивил, то отвечу - Сорокин.

Бросается в глаза, что в НХЛ у нас не так много молодых российских центральных нападающих. Тех, кто является лидером, и вовсе можно пересчитать по пальцам. Получается, проблемное амплуа?

Сергей Гончар: Есть Евгений Кузнецов в "Вашингтоне", но у него пока не самый удачный период в карьере. А в целом соглашусь - на этой позиции у нас действительно сейчас есть проблемы. В последнее время постоянно шли разговоры о сложной ситуации с защитниками, а сейчас про это уже и забыли (смеется). Появилось много хороших ребят, которые здорово играют в своих клубах. Что же касается центрфорвардов, то так случается, что в каком-то поколении выпадает какое-то амплуа. Бывает, что в команде мастеров, где центральные нападающие всегда должны проделывать огромную работу на льду, молодым ребятам не оказывается доверие. И поэтому они не получают того развития, которое им нужно. Смена поколений проходит… Но Россия это страна талантов в хоккее и игроки все равно появятся.

В КХЛ, кстати, во многих командах на ведущих ролях центральные нападающие - легионеры…

Сергей Гончар: Я КХЛ смотрю, но не так много, как НХЛ, поскольку живу в Северной Америке. Значит, мое утверждение нашло свое подтверждение.

Сборная России по хоккею на чемпионате мира проиграла в четвертьфинале команде Канады, составленной из далеко не лучших игроков НХЛ. Следили ли за этим турниром?

Сергей Гончар: Канада удивила очень сильно, поскольку состав у этой команды был далеко не самый сильный. А наши ребята были фаворитами в той игре… Что же касается канадцев, то они всегда бьются на льду до последнего. У них это с детства прививается. А если взять наших, то это поражение стало обидным, даже очень сильно обидным. Но что происходило внутри команды и на скамейке, я сказать не могу - наблюдал за матчами со стороны. Я надеюсь, что с произошедшим разберутся и сделают объективные выводы, чтобы подобное не повторилось в будущем.

Уже разбираются с провалами в футболе, хоккее и баскетболе. Главный тренер сборной России по футболу уже лишился своего поста.

Сергей Гончар: Посмотрим, какие решения будут приняты в хоккее.

Как вы считаете, сыграют ли игроки из НХЛ на следующей Зимней Олимпиаде в 2022 году?

Сергей Гончар: Получилось так, что COVID-19 внес коррективы во все планы. Это же коснулось и переговоров по участию игроков из НХЛ в Олимпийских играх. В договоре профсоюза игроков и НХЛ есть пункт о том, что игроки могут участвовать в Играх. Но из-за этой ситуации с коронавирусом непонятно, как все будет организовано - страховки, перелеты. Дождемся, когда они будут урегулированы. Работа ведется.

Совсем скоро начнется Летняя Олимпиада в Токио. Российские спортсмены после санкций со стороны WADA лишены флага и гимна. Как они выступят в Японии в такой непростой ситуации?

Сергей Гончар: Я верю, что наши выступят успешно. У нас такой менталитет: когда у русских какие-то трудности, это только добавляет мотивации и заставляет выступать еще лучше. Так что я верю в наших спортсменов и в то, что им по силам показать хорошие результаты в Токио. Буду болеть за них.