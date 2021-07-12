В сезоне 2020/2021 Единой Лиги сыграют 12 команд

Сегодня в режиме онлайн состоялся Совет Единой лиги с участием представителей клубов, а также федераций стран команд-участниц. На Совете были утверждены состав участников чемпионата 2021/2022, его формат и регламент.

За титул в новом сезоне будут бороться 12 команд. Это "Автодор" (Саратов, Россия), "Астана" (Нур-Султан, Казахстан), "Енисей" (Красноярск, Россия), "Зелена-Гура" (Зелена-Гура, Польша), "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Калев" (Таллин, Эстония), "Локомотив-Кубань" (Краснодар, Россия), "Нижний Новгород" (Россия), "ПАРМА" (Пермь, Россия), УНИКС (Казань, Россия), "Цмоки-Минск" (Минск, Беларусь), ЦСКА (Москва, Россия).

В числе участников не оказалось подмосковного БК "Химки". Клуб, столкнувшийся с серьезными финансовыми проблемами еще по ходу прошлого сезона, так и не нашел источников финансирования.

Регулярный чемпионат сезона 2021/2022 стартует в конце сентября. По его итогам в плей-офф отберутся восемь лучших команд. Серии в стадии на вылет будут проходить до трех побед по традиционной схеме 2-2-1.

А перед стартом сезона любителей баскетбола ждет подарок. Впервые в истории Единой лиги в Москве будет разыгран Суперкубок между четырьмя лучшими командами чемпионата 2020/2021. Это ЦСКА, УНИКС, "Зенит" и "Локомотив-Кубань".