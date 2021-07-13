Источник: "Милан" договорился с ЦСКА о трансфере Влашича

Итальянский футбольный клуб "Милан" достиг соглашения с московским ЦСКА о приобретении хорватского полузащитника армейцев Николы Влашича. Об этом сообщает в Twitter журналист Экрем Конур. Это будет аренда с последующим правом обязательного выкупа.

При этом сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Сам футболист в ближайшее время отправится в Италию, где переход будет оформлен окончательно.

Согласно данным СМИ, зарплата игрока сборной Хорватии в новом клубе составит примерно 2,5 млн евро в год. Сам же контракт будет рассчитан на пять лет.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Армейцы после аренды выкупили его у "Эвертона" за 15,7 млн евро.