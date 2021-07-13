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13.07.2021 23:45
Рубрика: Спорт

Почему главу МОК не ждут в Японии

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8507)
Исключений никаких и ни для кого: первые три дня после приезда в Японию президент МОК Томас Бах жил, как и все гости Олимпиады, на карантине в гостинице. Совещания проводил в режиме онлайн, ни с кем лицом к лицу не встречаясь.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

С одной стороны, это достойный пример поведения спортивного руководителя в период пандемии. С другой... А что делать тем членам олимпийской семьи, которые в подавляющем большинстве прибудут в Токио прямо накануне Олимпиады? Похоже, всем и каждому придется набраться достойного терпения и выполнять все установленные в олимпийской столице строгие правила.

Фото: РИА Новости
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В пятницу, как раз в день начала так называемого олимпийского перемирия, Бах должен прибыть в Хиросиму, подвергшуюся 6 августа 1945 года первой в мире атомной бомбардировке, проведенной американцами. Неожиданно, как сообщает агентство Киодо Цусин, это вызвало недовольство части жителей города. Им кажется, что этот визит президент МОК наносит в политических, популистских целях.

Вряд ли приезд Баха отменят. Но протесты имеют место быть. Это и показатель того, какая нервозная обстановка создалась в стране, проводящей Олимпиаду. В период пандемии, не утихающей и в Японии, любой жест, намерение могут быть истолкованы несколько болезненно. Так что, может, не стоит президенту МОК отправляться за 800 километров из Токио в Хиросиму. К этому призывают его и немногочисленные пикетчики, которые дефилируют с соответствующими плакатами под окнами отеля, где расквартируются все члены МОК.

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