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13.07.2021 01:18
Рубрика: Спорт

В Токио открылась Олимпийская деревня

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

В столице Японии начала свою работу Олимпийская деревня, сообщили в оргкомитете Игр. Торжественную церемонию ее открытия решили не проводить из-за пандемии.

Фото: Getty Images
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Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива, составляет около 44 гектаров. Она рассчитана на одновременное проживание 18 тысяч спортсменов и других членов олимпийских сборных, пишет ТАСС.

Сообщается, что на территории деревни круглосуточно будет работать медблок. Помимо этого, спортсменам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить защитные маски и строго соблюдать социальное дистанцирование.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа. Игры пройдут без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио