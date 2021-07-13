В Токио открылась Олимпийская деревня

В столице Японии начала свою работу Олимпийская деревня, сообщили в оргкомитете Игр. Торжественную церемонию ее открытия решили не проводить из-за пандемии.

Площадь деревни, находящейся на берегу Токийского залива, составляет около 44 гектаров. Она рассчитана на одновременное проживание 18 тысяч спортсменов и других членов олимпийских сборных, пишет ТАСС.

Сообщается, что на территории деревни круглосуточно будет работать медблок. Помимо этого, спортсменам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить защитные маски и строго соблюдать социальное дистанцирование.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа. Игры пройдут без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия.