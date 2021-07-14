Букмекеры подвели итоги Евро-2020 и рассказали о самых прибыльных матчах

В букмекерской конторе BetBoom подвели итоги прошедшего чемпионата Европы по футболу. По словам президента компании Константина Макарова, турнир принес BetBoom прибыль еще до своего окончания.

Так, по ходу чемпионата количество ставок увеличилось на 16,8%, а объем ставок за июнь 2021 года вырос в 5 раз по сравнению с июнем 2020.

"Евро получился для нас успешным и в том числе по тому, что большинство ключевых событий уходило в дополнительное время при ничьей, а судьба матчей решалась по пенальти", - резюмировал Макаров.

Матчи сборной России составили всего 7,4% от общего объема ставок, что, конечно, стало ожидаемым из-за раннего вылета сборной, на групповой этап пришлось 54% всех ставок за турнир. Больше всего ставок было на финал между Италией и Англией, а матч Бельгия - Россия вошел в топ-5 самых популярных пари в BetBoom.

Самым успешным для букмекеров стал матч между Италией и Австрией, где основное время завершилось со счётом 0:0, а наиболее убыточным оказалось противостояние Дании и Бельгии, где случился камбэк и зашла ставка на "тотал больше".

Если сравнить Евро с Чемпионатом мира по футболу 2018 года, то оборот за период Евро вырос примерно в 7 раз, а приток новых клиентов вырос в 2 раза. В целом, прибыль BetBoom за время Евро-2020 в 6 раз оказалась больше, чем во время ЧМ-2018.

Материал подготовлен пресс-службой BetBoom