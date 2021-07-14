В Сочи стартовал входящий в число важнейших турниров официального календаря традиционный Кубок мира по нокаут-системе. Символический первый ход в одном из поединков первого круга у мужчин сделал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Общий призовой фонд у мужчин составляет 1892500 долларов, у женщин - 676 250. Победители получат гонорар в размере 110 и 50 тысяч долларов соответственно. Финалисты смогут занять свое законное место в турнире претендентов очередного чемпионского цикла.

Система проведения Кубка мира предельно проста - матчевые встречи по системе плей-офф. Однако важно знать четкие данные по установленному контролю времени партий и по формату противостояний. Во всех раундах матчи состоят из двух "классических" поединков, где участникам дается 90 минут на первые 40 ходов, затем еще полчаса до конца партии, но с добавлением 30 секунд на каждый ход. В случае равного результата (1:1) играется тай-брейк - две партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход; далее при общей ничьей (2:2) - еще два поединка формата 10 минут + 10 секунд на ход. При 3:3 назначается соперничество в блице - две партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход.

Если в итоге все эти мини-матчи так и не выявляют победителя (4:4), то дальше идет так называемый армагеддон - только одна, уже точно решающая партия. Здесь белые фигуры получают 5 минут, черные - 4 (с добавлением двух секунд на каждый ход, начиная с 61-го). Ничья - в пользу черных.

Рейтинг-фавориты турнира: мужчины - Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана (США), Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Александр Грищук (Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Алиреза Фирузджа (Франция), Леньер Домингес (США), Сергей Карякин (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция); женщины - Александра Горячкина, Екатерина Лагно (обе - Россия), Мария Музычук, Анна Музычук (обе - Украина), Нана Дзагнидзе (Грузия), Дронавалли Харика (Индия). В первые три дня августа состоится женский финал, далее с 4 по 6 число - интеллектуальная битва за мужской титул.

Кубок мира в его нынешнем статусе ведет свою историю с 2005-го, проводится раз в два года. Пять раз соревнования принимал наш Ханты-Мансийск, также шахматисты собирались в Норвегии, Азербайджане и Грузии. Трижды успех праздновали россияне: Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013), Сергей Карякин (2015).