Новости

Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
Рэпера расстреляли на выходе из тюрьмы Чикаго 13.07.2021
Эксперты ожидают снижения цен на мясо и птицу 13.07.2021
Боевики "Талибана" казнили группу афганских спецназовцев при попытке сдаться 13.07.2021
Путин назвал адресатов своей статьи про единство русских и украинцев 13.07.2021
Косачев объяснил задержку регистрации "Спутника V" за рубежом 13.07.2021
Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа 13.07.2021
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович 13.07.2021
Задержанного в Ираке корреспондента RT Arabica отпустили 13.07.2021
Фитнес-клуб "СССР" на Новоалексеевской улице могут закрыть за невыполнение мер против COVID-19 13.07.2021
Володин раскритиковал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в РФ 13.07.2021
Россия направит в Египет делегацию для оценки безопасности туристов 13.07.2021
РФС выступил с заявлением о реформах в футболе 13.07.2021
Французский врач возмутился после статьи о вакцине "Спутник V" в СМИ 13.07.2021
Эксперт: К концу года курс доллара может опуститься до 70,5 рубля 13.07.2021
Песков: Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Беларуси 13.07.2021
В Петербурге завели дело из-за получения подростком ожогов в больнице 13.07.2021
Рэпер KTS Dre убит 64 выстрелами в упор 13.07.2021
В Турции быстро распространяется "дельта"-штамм коронавируса 13.07.2021
Причиной пожара в ковид-больнице Ирака назвали коррупцию 13.07.2021
ЦИК заверил списки "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму 13.07.2021
Около 4,5 миллиона родителей подали заявления на "школьную" выплату 13.07.2021
Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 171 тысячи рублей 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Первый ход за Дворковичем

Президент ФИДЕ открыл розыгрыш шахматного Кубка мира по нокаут-системе в Сочи
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
В Сочи стартовал входящий в число важнейших турниров официального календаря традиционный Кубок мира по нокаут-системе. Символический первый ход в одном из поединков первого круга у мужчин сделал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
Глава мировых шахмат Аркадий Дворкович ждет в Сочи много интригующих противостояний топовых гроссмейстеров. Фото: Татьяна Андреева Глава мировых шахмат Аркадий Дворкович ждет в Сочи много интригующих противостояний топовых гроссмейстеров. Фото: Татьяна Андреева
Глава мировых шахмат Аркадий Дворкович ждет в Сочи много интригующих противостояний топовых гроссмейстеров. Фото: Татьяна Андреева

Общий призовой фонд у мужчин составляет 1892500 долларов, у женщин - 676 250. Победители получат гонорар в размере 110 и 50 тысяч долларов соответственно. Финалисты смогут занять свое законное место в турнире претендентов очередного чемпионского цикла.

Фото: Наталья Граф
Как пятилетний шахматист из Томска изменил систему присвоения разрядов

Система проведения Кубка мира предельно проста - матчевые встречи по системе плей-офф. Однако важно знать четкие данные по установленному контролю времени партий и по формату противостояний. Во всех раундах матчи состоят из двух "классических" поединков, где участникам дается 90 минут на первые 40 ходов, затем еще полчаса до конца партии, но с добавлением 30 секунд на каждый ход. В случае равного результата (1:1) играется тай-брейк - две партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход; далее при общей ничьей (2:2) - еще два поединка формата 10 минут + 10 секунд на ход. При 3:3 назначается соперничество в блице - две партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход.

Если в итоге все эти мини-матчи так и не выявляют победителя (4:4), то дальше идет так называемый армагеддон - только одна, уже точно решающая партия. Здесь белые фигуры получают 5 минут, черные - 4 (с добавлением двух секунд на каждый ход, начиная с 61-го). Ничья - в пользу черных.

Рейтинг-фавориты турнира: мужчины - Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана (США), Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Александр Грищук (Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Алиреза Фирузджа (Франция), Леньер Домингес (США), Сергей Карякин (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция); женщины - Александра Горячкина, Екатерина Лагно (обе - Россия), Мария Музычук, Анна Музычук (обе - Украина), Нана Дзагнидзе (Грузия), Дронавалли Харика (Индия). В первые три дня августа состоится женский финал, далее с 4 по 6 число - интеллектуальная битва за мужской титул.

Кубок мира в его нынешнем статусе ведет свою историю с 2005-го, проводится раз в два года. Пять раз соревнования принимал наш Ханты-Мансийск, также шахматисты собирались в Норвегии, Азербайджане и Грузии. Трижды успех праздновали россияне: Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013), Сергей Карякин (2015).

Спорт Шахматы