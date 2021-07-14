Экс-игрок ПФК ЦСКА швед Вернблум завершил свою карьеру

Бывший футболист ЦСКА, один из экс-лидеров армейцев Понтус Вернблум завершил профессиональную карьеру. 35-летний швед планирует перенести операцию на колене, после чего пройдет дополнительный курс восстановления.

По словам Вернблума, он хотел продолжить карьеру, но дают о себе знать проблемы со здоровьем. Последним клубом хавбека был "Гетеборг", где он начинал свой путь в спорте.

"Грустно, но вместе с тем я рад завершить карьеру в клубе, за который я мечтал выступать в детстве. Мне бы хотелось продолжать выходить на поле, однако мое тело требует остановиться. Трудное решение", - приводит слова Вернблума сайт "Гетеборга".

Понтус был одним из самых жестких и известных игроков российской Премьер-лиги, будучи игроком ЦСКА. За армейцев он выступал с 2012 по 2018 год, трижды за это время став чемпионом страны.