ФИВБ обнародовала расписание олимпийского турнира по пляжному волейболу

Международная федерация волейбола (ФИВБ) обнародовала точное расписание олимпийского турнира Токио по пляжному варианту игры.

В соревнованиях выступят три наших пары: действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, призеры континентальных первенств Илья Лешуков - Константин Семенов, Надежда Макрогузова - Светлана Холомина.

Первыми из россиян вступят в борьбу Лешуков и Семенов, они 24 июля в 10.00 мск (в Токио будет 16.00) сразятся с испанской парой Гавира - Эррера. На следующий день Макрогузова и Холомина в 9.00 мск встретятся с итальянками Менегатти - Орси Тот. А Красильников - Стояновский только 26-го проведут матч первого тура предварительного этапа с мексиканцами Гаксиола - Рубио. Игра стартует в 4 утра по Москве.

Напомним, почетное право провести жеребьевку группового раунда Олимпиады было доверено России. Процедура состоялась в первой декаде июля в Москве.