Лидер ЦСКА Влашич готовится перейти в "Милан"

Российские клубы продолжают готовиться к началу сезона. Уже в эту субботу пройдет матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Локомотивом", а на следующей неделе запланирован старт Премьер-лиги.

После трех сезонов в ЦСКА Влашич считает, что ему пора переехать в одну из ведущих европейских лиг. Фото: Михаил Синицын

По традиции летом болельщиков прежде всего волнует вопрос трансферов. Нынешнее межсезонье пока не подарило никаких откровений, хотя очевидно, что тому же "Спартаку" и "Зениту" необходимо усиление для успешного выступления в Лиге чемпионов.

Ну а главным ньюсмейкером последних дней стал ЦСКА. В ближайшее время "красно-синие" могут потерять своего лидера и одного из самых ярких игроков РПЛ Николу Влашича. Хорватский полузащитник готовится сделать следующий шаг в карьере и переехать в Италию. Наибольшую заинтересованность во Влашиче проявляют "Милан" и "Аталанта", за которую выступает Алексей Миранчук. Однако бергамаски готовы были взять игрока только в аренду, с чем категорически не был согласен ЦСКА. Отказом "красно-синие" ответили сначала также миланцам, но те оказались напористее.

Переговоры между сторонами начались пару недель назад. На первых порах армейцы установили ценник за футболиста в размере 35 миллионов евро. Генеральный директор итальянского клуба Иван Газидис обратился к президенту ЦСКА Евгению Гинеру с намерением сбить цену. На данный момент сложно сказать, добился ли своего Газидис, но, по информации зарубежных СМИ, "красно-синие" готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов. Напомним, что летом 2019 года российский клуб заплатил за Николу 15,7 миллиона евро.

Сам Влашич, опять же, по сообщениям итальянской прессы, согласовал условия личного контракта с "россонери". Предполагается подписание пятилетнего контракта, годовая зарплата Николы будет равна 2,5 миллиона евро. "Милан" готов взять хавбека в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов евро. Опция активируется при условии выхода команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Желание Влашича перейти на новый уровень известно давно. Но хорват оставался в ЦСКА во многом ради участия в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Однако по итогам прошлого сезона армейцы впервые за 20 лет не смогли попасть в еврокубки. Влашич только что достаточно неплохо выступил на чемпионате Европы, и, понятное дело, привлек к себе внимание клубов из ведущих первенств.

- Никола входит в топ-20 игроков мира на своей позиции. Россия и Москва прекрасны, сыну здесь очень нравится. О них можно говорить только комплиментами. Но есть более сильные лиги, более именитые клубы. Было бы здорово, чтобы Никола переехал в один из таких чемпионатов. Он многое дал ЦСКА, однако, к сожалению, команда не всегда могла ему соответствовать. Ему необходим новый вызов, - заявил отец полузащитника армейцев Йошко Влашич в интервью хорватским СМИ.

На удивление пассивен на трансферном рынке "Спартак", хотя совсем скоро "красно-белым" предстоят матчи не только Премьер-лиги, но и квалификации Лиги чемпионов. Новый главный тренер московской команды Руй Витория не скрывает, что ему нужны новички. Прежде всего это касается защиты, а также средней линии.

Интересно будет понаблюдать за тем, как изменится "Спартак" при португальском специалисте. Судя по комментариям игроков, они положительно оценивают первые шаги Витории в новом клубе.

- Теперь мы больше работаем над контролем мяча. Раньше у нас были длинные передачи за спину, сейчас же пытаемся комбинировать, прессинговать. Можно сказать, Витория ставит более вариативную игру, хотя, конечно, нам есть что улучшать, - считает полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев.

Один из участников матча за Суперкубок "Локомотив" расстался с перспективным 20-летним полузащитником Никитой Иосифовым. Россиянин перешел в стан победителей Лиги Европы "Вильярреал". Как сообщает пресс-служба испанского клуба, Иосифов подписал пятилетний контракт, при этом дебютный сезон он проведет во второй команде "желтой субмарины". Иосифов покинул "железнодорожников" на правах свободного агента в связи с истечением срока соглашения. В прошлом году хавбек провел шесть матчей за "Локомотив". Иосифову удалось дебютировать в Лиге чемпионов благодаря выходу на замену во встрече с "Баварией".

Тем временем

УЕФА опубликовал символическую сборную прошедшего чемпионата Европы. Главный сюрприз - отсутствие в команде лучшего бомбардира турнира португальца Криштиану Роналду, забившего на Евро пять мячей. Полностью сборная выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания), Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).