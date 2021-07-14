Почему ЦСКА поменял главного тренера

Когда такие глобальные перестановки готовятся заранее, их трудно сохранить в секрете. Однако никаких инсайдов по поводу возможного назначения Федорова не замечалось. Значит, решение было спонтанным. Его приняли на заседании Наблюдательного совета, состоявшемся накануне. Кстати, Федоров тоже в этот совет входит. К чему такая внезапность? У Никитина конфликт с руководством? Президент ЦСКА Игорь Есмантович эту версию отрицает.

"Никакого конфликта с Никитиным нет, - приводит слова функционера "Р-Спорт". - Сегодня прошло собрание Наблюдательного совета, посвященное прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина - результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала". Максимализм армейского клуба не вступал бы в противоречие со здравым смыслом, если бы отставка состоялась сразу после финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА уступил "Авангарду" с общим счетом - 2:4. Но увольнять тренера через 2,5 месяца после неудачи, сейчас, когда команда собрана и вот-вот начнет готовиться к новому сезону, как минимум странно.

Логично предположить, что услуги Игоря Никитина срочно понадобились в тренерском штабе сборной России. Но отечественные СМИ этот вариант отметают: "красная машина" Никитина пока не ждет.

Впечатляет легкость, с которой ЦСКА расстался с Игорем Валерьевичем. За четыре года работы в армейском клубе Никитин выиграл Кубок Гагарина и дважды дошел до финала плей-офф, причем во второй раз после того, как команду покинул ряд звезд. Еще один сезон, в котором ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, не был доигран. Успешнее Никитина в российской истории с армейцами не работал никто. Да и в масштабах КХЛ сейчас трудно найти тренера сильнее. И тем не менее он в ближайшее время - без работы. Во всяком случае, до первой отставки в каком-нибудь из топ-клубов.

Не менее спонтанным выглядит назначение Федорова. При всем уважении к великой игроцкой карьере Сергея Викторовича, как тренера мы его не знаем от слова совсем. Случай с Федоровым отдаленно напоминает недавнее назначение Ивицы Олича на пост наставника ЦСКА футбольного. Чем закончилась эта авантюра? Отставкой хорвата через два с небольшим месяца. В пользу Федорова говорит тот факт, что он в клубе с 2012 года. И даже не был посторонним человеком при тренировочном процессе, специализируясь на вбрасываниях. Но полноценным тренерским опытом назвать это сложно.

Сам Федоров признался, что предложение возглавить ЦСКА стало для него неожиданностью. "Но это новый вызов, к которому я готов. Я как профессиональный спортсмен, патриот ЦСКА, не мог отказаться. Я не привык отступать".

Теперь следить за КХЛ станет еще интереснее.