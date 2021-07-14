Кто из сибиряков поедет на Олимпиаду в Японию

Олимпийский комитет России представил окончательный список национальной сборной. Западную Сибирь представляют полтора десятка спортсменов. Больше всего новосибирцев - шесть человек.

В волейбольную сборную страны вошел блокирующий новосибирского "Локомотива" Ильяс Куркаев. У него уже есть опыт больших побед - в составе национальной команды он стал чемпионом Европы в 2017 году. На недавно завершившихся играх Лиги наций, проходивших в Италии, Ильяс подтвердил свой высокий уровень и теперь выступит в Токио.

За медали в плавании будут бороться Арина Суркова. Она специалистка в "короткой" воде, но и в 50-метровом бассейне чувствует себя уверенно. Арина выполнила норматив для отбора на Олимпийские игры на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем.

Суркова - опытный эстафетный боец, на чемпионате Европы в текущем году она завоевала две медали в составе российских команд. Вместе с ней в Токио поедет и опытный Владимир Морозов, который завоевал олимпийскую награду еще в 2012 году.

Новосибирские фехтовальщики не раз побеждали на самых престижных соревнованиях, достаточно вспомнить четыре олимпийские золотые медали саблиста Станислава Позднякова. В Токио на дорожку выйдут многократный чемпион мира и Европы Вениамин Решетников и двукратная чемпионка мира и Европы София Позднякова.

В современном пятиборье выступит Ульяна Баташова, она защищает честь сразу двух регионов - Москвы и Новосибирской области в параллельном зачете. Спортсменка успешно выступила на последних перед Олимпиадой соревнованиях, завоевав в женской эстафете серебро на чемпионате мира и бронзу на чемпионате Европы.

В состав российской олимпийской команды вошли трое представителей Омской области: Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба), Мартин Малютин (плавание) и Роман Аношкин (гребля на байдарках).

Роман Аношкин и Виталина Бацарашкина уже защищали честь страны на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016. Тогда они стали бронзовым и серебряным призерами, соответственно.

Стрелять из ружья Виталину научил дедушка-охотник. Уже в двенадцать лет она начала заниматься стрелковым спортом. Помимо медалей у девушки - погоны младшего сержанта. Последние спортивные достижения - четыре медали (из них две золотые) на чемпионате Европы.

Пловец Мартин Малютин - трехкратный чемпион Европы 2021 года. Его коронные дистанции - 200 и 400 метров вольным стилем.

Кузбасс на Олимпиаде в Токио будут представлять трое спортсменов - боксер, борец и гимнастка.

Заслуженный мастер спорта России по боксу Глеб Бакши выступает за два региона - Кузбасс и Республику Крым. В 2018-м он стал чемпионом страны, а в 2019-м - мира. И уже в этом году выиграл Кубок губернатора Санкт-Петербурга.

С 2019 года Глеб Бакши готовится к соревнованиям в спортшколе олимпийского резерва Кузбасса имени заслуженного тренера СССР В. Курегешева под руководством наставника Алексея Зубка.

В олимпийской команде борцов вольного стиля - четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка мира Заурбек Сидаков. Заслуженный матер спорта родом из Северной Осетии, выпускник Кузбасского училища олимпийского резерва. На всероссийских соревнованиях он выступает за Кемеровскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Мастер спорта международного класса 20-летняя Анастасия Ильянкова занимается спортивной гимнастикой с пяти лет. Под руководством тренеров Сергея и Натальи Киселевых, а также Елены Трофимовой Настя добилась высоких результатов в большом спорте. Она - неоднократный призер и победитель международных и всероссийских соревнований, обладатель Кубка страны, чемпионка первенств Европы и мира в командном зачете и в отдельных видах гимнастического многоборья.Оба представителя Алтайского края также могут претендовать на награды XXXII летней Олимпиады. Стрелок Сергей Каменский уже имеет серебряную олимпийскую медаль. В 2016 году спортсмен из Бийска завоевал ее в стрельбе из винтовки из трех положений. Дважды Каменский побеждал и на чемпионатах мира.

А легкоатлет Сергей Шубенков является, пожалуй, самым известным из сибиряков, получивших путевку в Токио. Чемпион мира 2015 года по бегу на 110 метров с барьерами проявил недюжинные характер и стойкость, чтобы пробиться на Олимпиаду. Ведь в начале текущего года в прессе появились сообщения, что в пробе Шубенкова были обнаруженные запрещенные препараты из списка WADA. Спортсмен категорически отрицал свою причастность к употреблению допинга, но только в конце июня с Сергея были сняты все обвинения и он смог прояснить ситуацию - Шубенков, находясь у себя на кухне, измельчал таблетки, прописанные его 3-месячному сыну. Микроскопические частички лекарства попали в организм спринтера.

После этого Шубенков в срочном порядке получил нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях, и был включен в олимпийскую сборную.

На днях Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в венгерском Секешфехерваре. В беге на 110 метров с барьерами он показал результат 13,19 секунды. Это лучший результат спортсмена в сезоне. Первое место занял действующий чемпион мира американец Грант Холлоуэй (13,08). Вторым стал испанец Орландо Ортега (+ 0,07).

Прямая речь

Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области:

- Предолимпийская подготовка спортсменов проходила в непростых условиях из-за пандемии коронавируса. Мы помним, что Игры были перенесены, все крупные соревнования отменены, а тренировочный процесс приостановлен. Но это не помешало новосибирским спортсменам подготовиться к самым главным стартам четырехлетия. Уверен, что каждый из них может претендовать на победу.

Справка "РГ"

В составе национальной команды - 335 спортсменов. Они будут бороться за медали в 42 видах. Наибольшее число спортсменов делегировали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.