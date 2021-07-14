В Волгоградской области вокруг соленого озера Эльтон пройдет ультрамарафон

21-22 августа в Волгоградской области планируется провести традиционный ультрамарафон (приставка говорит о дистанции, заметно превышающей традиционные 42 километра) вокруг Эльтона - крупнейшего соленого озера Европы. В прошлом году мероприятие сорвалось из-за карантинных мер.

Самая длинная дистанция в этом году будет чуть короче: с 205 она ужалась до каких-то 201 километра. Да, люди бегают и на такие расстояния. Также в программе эстафета на 172 километра (в три этапа: 90, 61 и 21), ночной забег на 90 километров, Hot Road ("Горячая дорога") - 61 километр под южным солнцем, Gagarin Race ("Гагаринский забег" - именно в этих местах должен был приземлиться по расчетам первый космонавт) - 21 километр, 11-километровая гонка с дополненной реальностью на основе мобильного приложения, трехкилометровый забег всех желающих на уборку территории у озера и, наконец, костюмированная гонка на 201 метр.

- Маршрут включили в десятку самых сложных маршрутов мира. Он у нас самый жаркий, самый пустынный, - заявил организатор Вячеслав Глухов. - Это не только спорт, но и шоу. Мы учитываем международные тенденции. Есть спортсмены, но есть и зрители. У нас космические планы, ведь пейзажи на Эльтоне просто марсианские. Будут смотровые площадки для наблюдения за птицами. Хотим использовать роботов-гидов: садишься в машину, она по программе везет вокруг озера.

Зарегистрировалось уже около двух тысяч человек из 12 стран. В 2014 году, когда все только начиналось, на старт выходили лишь 18 атлетов. Нет ясности с приглашенными артистами. Стас Костюшкин и Лолита отказались. А вот бывший футболист сборной России Алексей Смертин, известный также по выступлениям за "Уралан", "Локомотив", "Челси" и "Бордо", должен быть.

Чтобы на огромных пространствах бегуны не заблудились, ночью маршрут будут подсвечивать фонарики. У каждого участника должно быть два полностью заряженных телефона. Впрочем, в прошлый раз один спортсмен все же смог потеряться. Он лидировал, но убежал не туда. Когда его стали искать, выяснилось, что второй указанный им номер был чужой. Среди ночи дозвонились до его мамы в Свердловской области. К счастью, все обошлось: бегуна-беглеца отыскали.

Для размещения гостей рядом с озером есть санаторий на 400 мест. Единственный комфортный способ добраться - по железной дороге. Хотя многие приезжают на автомобилях. До Эльтона даже ходит маршрутка из Волгограда. Но ехать около шести часов, половину пути - по грунтовке.