Совсем скоро - 23 июля - в Токио стартуют летние Олимпийские игры. Далеко не все звезды смогут приехать в Японию, но в отдельных видах спорта состав участников будет весьма внушительным.

В свои двадцать три года Арина Соболенко - уже мировая звезда. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Отдельно в этой связи стоит выделить теннис. Совершенно точно на Играх выступят первый номер мужского рейтинга Новак Джокович, великий Роджер Федерер. Однако нас больше интересуют представители России и Беларуси. И здесь, надо отметить, шансы на успех у наших атлетов достаточно велики.

На оптимистичный лад настраивают их выступления на самом престижном теннисном турнире - Уимблдоне.

Впервые в истории сразу трое россиян - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов - пробились во вторую неделю соревнований. Все они могли добиться большего, но Медведев с Рублевым вылетели в 1/8 финала, хотя по ходу своих матчей вели по сетам 2:1, а Хачанов добрался до четвертьфинала.

Прекрасно выступила на Уимблдоне третья ракетка мира Арина Соболенко. Белоруска впервые в карьере дошла до полуфинала женского одиночного турнира на "Шлеме", вела в нем по сетам у чешки Каролины Плишковой, но все же проиграла. Впрочем, участие в 1/2 финала в Лондоне - уже грандиозный успех.

- Думаю, у меня есть все качества для победы на "Шлеме", однако на таких соревнованиях ключевую роль играет психология. Возможно, попади я в другой полуфинал, проявила бы себя лучше, была бы более агрессивной. Но я с надеждой смотрю в будущее и хочу завоевывать трофеи, - отметила Арина Соболенко.

Даниил - один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Прямая речь

Андрей Чесноков, победитель двух турниров серии "Мастерс", заслуженный мастер спорта России:

- В целом наши ребята - Хачанов, Рублев и Медведев - выступили неплохо. Считаю, Даня мог пройти дальше, но ему не повезло, что матч с Хуркачем был прерван из-за дождя в четвертом сете. Не будь этой паузы, Медведев обыграл бы поляка, а дальше, я думаю, победил бы и Федерера. Так что лично для него четвертый круг Уимблдона - не лучший результат. Все же Даня идет на втором месте в рейтинге ATP и должен доходить на "Шлемах" как минимум до четвертьфинала. Что касается Арины Соболенко, то я вообще считаю ее одной из сильнейших в мире. Ее агрессивный стиль игры очень неудобен для соперниц. Арина - большой молодец. Если все пойдет, как сейчас, если она и дальше будет прогрессировать, то в ближайшие годы выиграет один из "Шлемов".

Досье "СОЮЗа"