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14.07.2021 20:45
Рубрика: Спорт

Российскую звезду Алексея Шведа сватают в армейский клуб

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8509)
На днях Единая лига подтвердила состав участников, формат и регламент сезона 2021/2022, а значит, теперь клубы могут спокойно готовиться к новому чемпионату. Одна из главных интриг межсезонья: в какой команде окажется один из лучших игроков лиги Алексей Швед, предыдущий клуб которого "Химки" не смог дать финансовых гарантий для участия в предстоящем сезоне.
Алексей Швед начинал в ЦСКА свою профессиональную карьеру, а теперь, возможно, вернется в родной клуб. Фото: Виктор Васенин Алексей Швед начинал в ЦСКА свою профессиональную карьеру, а теперь, возможно, вернется в родной клуб. Фото: Виктор Васенин
Алексей Швед начинал в ЦСКА свою профессиональную карьеру, а теперь, возможно, вернется в родной клуб. Фото: Виктор Васенин

Продолжить карьеру за границей Швед не решился из-за семьи, хотя, по слухам, на игрока выходили два китайских клуба, а в Китае, как известно, денег на звезд не жалеют. В России же амбициям и статусу Алексея, по сути, соответствует лишь один клуб, московский ЦСКА, в котором Швед некогда начинал свою профессиональную карьеру. Туда баскетболист, судя по всему, и вернется. Говорят, стороны уже находятся на согласовании деталей многолетнего контракта.

Швед, если перейдет в ЦСКА, станет не первым новичком армейцев. Ранее сообщалось, что контракт с москвичами подписал центровой "Пармы" и сборной России Владимир Ивлев. Кроме того, ЦСКА приобрел разыгрывающего Марюса Григониса из литовского "Жальгириса". Активную трансферную политику ведут и другие топ-клубы Единой лиги. Финалист прошлого сезона и участник Евролиги в сезоне грядущем казанский УНИКС начал с того, что вместо покинувшего тренерский мостик грека Димитриса Прифтиса пригласил авторитетного хорватского специалиста Велимира Перасовича, работавшего с такими клубами, как хорватская "Цибона", испанские "Валенсия" и "Баскония". Кроме того, казанцы укрепились игроками сборной России Андреем Воронцевичем, Артемом Комоловым и Евгением Валиевым.

Говорят, Шведа звали в Китай, но он предпочел остаться в России 

Серьезная перестройка идет в питерском "Зените". Команду уже покинуло несколько важных игроков, плюс, скорее всего, уйдет лидер атак канадец Кевин Пангос. Из новичков выделяются литовец Миндаугас Кузминскас из "Локомотива-Кубани", Дмитрий Кулагин, пропустивший весь сезон, а также Сергей Карасев и американец Джордан Микки из "Химок". Похоже, совсем новая команда будет и у "Локомотива-Кубани". Помимо Кузминскаса из "Локо" ушли Мантас Калниетис, американцы Найджел Уильямс-Госс, Кевин Херви, во многом определявшие игру команды. Подписаны американцы Грег Уиттингтон и Дариус Томпсон, а также Стэнтон Кидд, которые пока не так хорошо известны российским любителям баскетбола. Но менеджмент кубанцев уже доказал, что ошибается редко.

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