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14.07.2021 15:42
Рубрика: Спорт

Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Сергей Федоров. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Сергей Федоров. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Сергей Федоров. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

ЦСКА назначил на пост главного тренера команды известного в прошлом хоккеиста Сергея Федорова. Такое решение было принято по итогам заседания наблюдательного совета клуба.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Федоров сменил на этом посту Игоря Никитина, под руководством которого армейцы в минувшем сезоне уступили омскому "Авангарду" в финале Кубка Гагарина.

"По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - цитирует РИА Новости президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

Никитин возглавлял ЦСКА с 2017 года.

Сергей Федоров - трехкратный чемпион мира, трижды как игрок завоевывал Кубок Стэнли, на Олимпийских играх становился серебряным и бронзовым призером. После завершения карьеры он занимал руководящие посты в ЦСКА и входит в наблюдательный совет клуба.

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