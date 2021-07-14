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14.07.2021 14:25
Рубрика: Спорт

СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Перес называет Роналду идиотом

Текст: Артур Нанян

Испанское издание El Confidencial на своем сайте опубликовало очередную аудиозапись разговоров президента "Реала" Флорентино Переса, на которой он крайне нелестно отзывается о Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.

Фото: Reuters
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Отмечается, что цитаты Переса даны из двух разных разговоров, последний из которых датируется октябрем 2012 года.

"Роналду сумасшедший. Этот парень идиот, больной человек. Вы думаете, что он нормальный, но это не так, иначе он бы не делал того, что делает. Последнюю глупость, которую он совершил, видел весь мир. Как ты думаешь, почему он это сделал?" - говорит Перес.

Говоря о "глупости" Роналду, глава "Реала", вероятно, имел ввиду заявление португальца, которое тот сделал в сентябре 2012 года. После матча с "Гранадой" Криштиану сказал, что не празднует голы, потому что несчастлив в мадридской команде и руководство клуба в курсе, почему он себя так чувствует.

Что касается Моуринью, то, по словам Переса, у специалиста ужасный характер и он ненормальный. "Моуринью и Роналду - парни с ужасным эго, они оба испорчены, не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, вызывающая манера, которая никому не нравится. Это антиреклама", - считает Перес.

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой Перес критикует легенд "Реала" - Икера Касильяса и Рауля, называя им величайшими аферистами в истории клуба. В частности, Перес говорит, что Касильяс "никогда не был лучшим вратарем для "Реала", а Рауль стал одной из причин, по которым он покинул пост президента клуба в 2006 году.

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