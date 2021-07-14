Стало известно расписание группового раунда по волейболу в Токио

Международная федерация волейбола (ФИВБ) наконец-то обнародовала точное расписание олимпийского турнира Токио по пляжному варианту игры. В этих соревнованиях выступят три российские пары (из четырех максимально возможных) - два мужских тандема и один женский дуэт.

Нашу страну представят: действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, призеры континентальных первенств Илья Лешуков - Константин Семенов и единственная пара девушек Надежда Макрогузова - Светлана Холомина.

Напомним, что почетное право провести жеребьевку группового раунда Олимпиады было доверено России. Процедура состоялась в первой декаде июля в Москве. Мужчины: группа "A": Лешуков - Семенов, А. Мол - К. Сорум (Норвегия), Гавира - Эррера (Испания), МакХью - Шуманн (Австралия); группа "В": Красильников - Стояновский, Перусич - Швайнер (Чехия), Плавиньш - Точс (Латвия), Гаксиола - Рубио (Мексика). Женщины: группа "E": Макрогузова - Холомина, Артачо - Клэнси (Австралия), Менегатти - Орси Тот (Италия), Мартинес - Эчеверрия (Куба).

Соревнования стартуют в субботу, 24 июля, в девять часов утра по местному времени. В Москве из-за это будет 03.00 в глубокую ночь с 23-го на 24-е. Первыми из россиян вступят в борьбу Лешуков и Семенов, они в 10.00 мск сразятся с испанцами. На следующий день Макрогузова и Холомина в 9.00 мск встретятся с итальянками. А Красильников - Стояновский только 26-го проведут матч первого тура с мексиканцами. Многим нашим болельщикам придется ограничить себя во сне, ведь игра стартует в 4 утра по Москве.