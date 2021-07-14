Томас Бах: Все члены МОК и его персонал вакцинированы на 100 процентов

Сегодняшняя встреча премьер-министр Японии Есихидэ Суга и президента МОК Томаса Баха должна внушить оптимизм. В заявлении МОК отмечается, что за девять дней до церемонии открытия Игр спортсмены всего мира уже прибывают в Токио. При этом Бах не поскупился на щедрый комплимент: "Оргкомитет Токио-2020 провел фантастическую работу, чтобы превратить Токио в наилучшую за все время столицу Олимпийских игр… МОК находится в той же лодке и гребет в том же направлении, радуясь полной поддержке, оказываемой правительством Японии".

Томас Бах сослался и на приятную статистику. 85 процентов спортсменов и официальных лиц, которые поселятся в олимпийской деревне, а также почти 100 процентов членов МОК и его персонала или вакцинированы или обладают иммунитетом. Оказывается, от 70 до 80 процентов аккредитованных на Играх иностранных журналистов тоже прошли вакцинацию.

Важное сообщение сделано и Оргкомитетом Игр. Среди более восьми тысяч человек, прибывших на Игры в период с 1-го по 13-е июля, лишь трое сдали положительные тесты на COVID и были немедленно изолированы. А лица, с которыми они близко контактировали, находятся на соответствующем карантине.