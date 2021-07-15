Исполком РФС назвал лучших футболистов России

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов Российской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

Наибольшее представительство у чемпиона страны "Зенита" - сразу десять игроков. Далее идут "Рубин", "Локомотив" и "Спартак" (по пять человек).

Полностью список 33 лучших выглядит следующим образом.

Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин"), Илья Лантратов ("Химки"), Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Защитники: Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (все - "Зенит"), Пабло, Дмитрий Рыбчинский, Ведран Чорлука (все - "Локомотив"), Лукас Айртон, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (все - "Спартак"), Илья Самошников ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА)

Полузащитники: Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Вендел (все - "Зенит"), Никола Влашич, Чидера Эджуке (оба - ЦСКА), Денис Макаров, Хвича Кварацхелия (оба - "Рубин"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Вандерсон ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо")

Нападающие: Джордан Ларссон, Александр Соболев (оба - "Спартак"), Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба - "Зенит"), Джордже Деспотович ("Рубин"), Федор Смолов ("Локомотив").