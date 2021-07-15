Макгрегор выписан из больницы после перелома ноги

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выписан из больницы после проведенной операции на сломанной ноге. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт.

Макгрегору провели операцию, которая продолжалась более трех часов.

Ирландцу была установлена специальная пластина. Сам боец после операции заявил, что все прошло идеально.

Травму Макгрегор получил в минувшие выходные во время поединка против американца Дастина Порье. В самом конце первого раунда он неудачно оступился после атаки соперника и сломал ногу. В итоге Порье была присуждена победа.

По предварительной информации на полное восстановление Макгрегора может потребоваться год.