Погибший хоккеист НХЛ спас перед смертью беременную жену одноклубника

Голкипер "Коламбуса" латвиец Элвис Мерзликинс заявил, что его соотечественник и одноклубник Матисс Кивлениекс спас жизни ему и его беременной жене.

Кивлениекс погиб в городе Неви из-за попавшей в грудь петарды. Матисс находился в гидромассажном бассейне вместе с другими людьми и пытался покинуть его, когда увидел неисправность с петардой.

"Мерзликинс признал, что Кивлениекс спас жизнь ему, его жене и их ребенку, которого они ждут. Они были на 20-30 футов позади него", - написал в Twitter журналист Марк Шейг.