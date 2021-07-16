Футболист Арьен Роббен во второй раз завершил карьеру

Один из лучших игроков в истории Нидерландов Арьен Роббен во второй раз уходит из большого спорта.

Экс-полузащитник "Реала" и "Баварии" уже объявлял о завершении карьеры в 2019 году, но спустя год вернулся в футбол, подписав контракт с "Гронингеном". По словам Роббена, он разочарован игровым временем в прошлом сезоне и потому принял такое трудное решение. "Знал, что такое может произойти, но принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно уверенно и хорошо", - написал Арьен в "Инстаграме".

Роббен был одним из самых ярких игроков своего поколения. Арьен восемь раз становился чемпионом Германии, дважды - Англии, и по разу завоевал титул в Испании и Нидерландах. С "Баварией" нидерландец выиграл Лигу чемпионов, а со сборной взял бронзу чемпионата мира-2014.