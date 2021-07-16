Известно расписание регбийного чемпионата страны

Федерация регби России (ФРР) вчера обнародовала расписание игр в высшем дивизионе мужского чемпионата страны 2021/22. Соревнования стартуют 24 июля, а выступят в них десять команд.

Участники: "Енисей-СТМ" (Красноярск) - действующий чемпион, "Локомотив-Пенза" - серебряный призер 2020/21, "Красный Яр" (Красноярск) - обладатель "бронзы", "Металлург" (Новокузнецк), "ВВА-Подмосковье" (Монино), "Стрела" (Казань), "Слава" (Москва), ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Ростов" (Ростов-на-Дону). Последние два клуба ворвались в элиту благодаря своему успешному выступлению в Высшей лиге.

Команды сыграют в два круга, далее квартет сильнейших продолжит борьбу за медали в полуфинале. Чемпионат страны завершится 1 июня 2022 года, то есть суммарно продлится более десяти месяцев (с учетом зимнего перерыва).